Eroare de comunicare: Primăria a trimis ajutor la Ambulanță, dar asistenții medicali au făcut cale întoarsă

„Ne-au întrebat cu ce pot să ne ajute. Noi am spus că microbuzele, cel puțin în etapa actuală, nu sunt de ajutor, noi facem față și am mai avea și ISU care ar putea să ne ajute în sensul acesta. Dar la recoltări dacă ne-ar putea ajuta cu șofer și cu asistent medical, aia ne-ar fi de ajutor. Ei au prins din zbor și au spus că ne ajută, am făcut o hârtie oficială unde am specificat că microbuzele nu sunt utile în această perioadă, deocamdată, dar am solicitat cinci mașini cu cinci șoferi și cinci asistenți medicali”, a declarat pentru tion.ro directorul Serviciului de Ambulanță Timiș, Iancu Leonida.