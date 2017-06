» Campionii lui Cimpoeru, locul doi la Kinder Cup Constanța

Juniorii F, copii născuți în anul 2008, ai Academiei de Fotbal „Gică Popescu“ au avut parte de un sfârșit de săptămână încins, cu meciuri puternice, pe malul Mării Negre. „Școlarii“ lui Ionuț Cimpoeru, campionii Doljului atât anul trecut, pe când evoluau la nivelul juniorilor G, cât și sezonul acesta, au încheiat pe locul secund prima ediție a Turneului Kinder Cup, găzduită de Baza Sportivă „Voința“ din Constanța, care s-a adresat mai multor categorii de vârstă, mai exact copiilor născuți între 2005 și 2010. S-a jucat în sistemul fiecare cu fiecare, iar craiovenii au înregistrat patru victorii, 4-0 cu Luceafărul Constanța, 3-1 cu Performer Constanța, 3-1 cu New Star București (antrenori Sorin Gheonea, Petre Marin), 4-0 cu Black Sea Năvodari, și o înfrângere, 1-3 cu Prosport Academic București, formație care a și câștigat secțiunea 2008.

Satisfacția grupării de la „Hanul Doctorului“ a fost și mai mare cu cât a dat și portarul turneului, remarcatul fiind Matia Florea.

Lotul de 2008 al Academiei „Gică Popescu“ i-a cuprins pe următorii: Matia Florea – Ricardo Căldăraru, Robert Nicolae, Valentin Văduva, Eduard Curcă, Ștefan Vrîncuți, Robert Ristoiu, Sorin Vrăjitoru, Sebastian Badea, Denis Zamfirescu, Alex Cîșmaru, Andrei Popescu.

Trupa lui Ionuț Cimpoeru a susținut și un amical în cursul săptămânii trecute în compania echipei similare a Academiei „Gică Hagi“, craiovenii impunându-se clar, cu 6-1, grație golurilor marcate de Căldăraru (2), Vrăjitoru (2), Curcă și Ristoiu.

„Am îmbinat utilul cu plăcutul“

Antrenorul „școlarilor“, Ionuț Cimpoeru, s-a declarat mulțumit de modul cum au răspuns elevii săi la acest turneu, în ciuda faptului că deplasarea pe Litoral a avut și un iz de vacanță. „A fost un turneu foarte bun, toate echipele participante au fost puternice și cel mai mult m-a bucurat că s-a jucat în sistemul fiecare cu fiecare și am rulat tot lotul. M-a bucurat foarte mult și atitudinea băieților mei, pentru că au înțeles să rămână concentrați pe fotbal, chiar dacă am profitat și am făcut și plajă. Am îmbinat utilul cu plăcutul și pot spune că am încheiat pregătirea cu zâmbetul pe buze și cu un rezultat bun, pentru că, repet, locul doi a fost obținut întâlnind numai adversari valoroși. Pentru noi urmează două săptămâni de vacanță, apoi reluăm pregătirile cu gândul la un nou sezon foarte bun“, a declarat Ionuț Cimpoeru, pentru GdS.