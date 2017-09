» Stadionul din Craiova, „călcat“ din nou de pesedişti

Pupături, îmbrățișări și o mare de pesediști revărsată pe gazonul proaspăt montat. De asta a avut parte ieri, noul stadion al Craiovei, care a făcut obiectul încă unei „vizite de lucru“ de la București. Tandemul Liviu Dragnea – Olguța Vasilescu a îmbrăcat tricoul electoral și a „coborât“ în iarbă, acompaniat de lotul lărgit al PSD din Dolj. Nici de această dată, craiovenilor nu li s-a oferit un termen pentru inaugurarea construcției sau pentru primul meci care se va juca aici.

Liviu Dragnea a ajuns, ieri, la Craiova pentru a admira stadionul şi nu a ratat ocazia să îşi însuşească reuşita, alături de Lia Olguţa Vasilescu. Ca un „mare cunoscător“ în domeniul construcţiei şi amenajării unui stadion, preşedintele PSD a inspectat atent gazonul, dar şi plasa porţilor, aprobând calitatea acestora. „Este un stadion-minune, un stadion de care să se bucure atât craiovenii, cât şi ceilalţi olteni. Sunt foarte emoţionat. Atunci când a apărut ideea construirii stadionului, am încurajat-o pe Olguţa că o să îl facem, dar nu eram foarte siguri pentru că am avut piedici după piedici. Suntem supăraţi de ani de zile că nu mai avem satisfacţii din fotbal, însă tot de ani de zile nu s-a mai făcut nimic pentru sportul de masă, unde începe selecţia. Acest stadion este un prilej pentru ca Universitatea Craiova să ajungă ceea ce era înainte“, a declarat Dragnea. Cu toate laudele aduse stadionului din Craiova, nici el, dar nici Lia Olguţa Vasilescu nu au înaintat o dată la care craiovenii vor putea merge să vadă primul meci pe stadionul nou construit, chiar dacă arena ar fi trebuit inaugurată deja de multă vreme. În plus, Olguţa Vasilescu părea să nu ştie de problemele la structura metalică pe care le-a avut arena. „Stadionul este aproape finalizat, numai că nu ştim când va fi primul meci, pentru că este în funcţie de gazon. Numele nu s-a stabilit. Este o decizie pe care trebuie să o ia primăria. Dacă ar fi după mine, aş organiza o licitaţie cu firmele mari care vor să dea denumirea acestui stadion să plătească cheltuielile utilităţilor. Să nu uităm că Oblemenco este deja înregistrat la OSIM de către familie. Nu ştiu ca stadionul să fi avut probleme“, a declarat fostul primar al Craiovei. Lia Olguţa Vasilescu a fost săracă în declaraţii şi a intervenit în discuţie doar atunci când era neapărat necesar, aprobând tot timpul spusele lui Liviu Dragnea. Acesta din urmă a fost cel care făcut majoritatea declaraţiilor şi a răspuns la întrebările jurnaliştilor. Vizita stadionului s-a încheiat cu o mică plimbare pe gazon şi o îmbrăţişare scurtă. „Ne-a ieşit, mă, Olguţa!“, a spus Dragnea, luând-o în braţe pe Lia Olguţa Vasilescu, în centrul stadionului de fotbal.

Constructorul a recunoscut că există locuri cu vizibilitate redusă

Reprezentantul firmei care se ocupă de construirea stadionului craiovean a anunţat că problemele structurii metalice s-au remediat, însă a recunoscut că există scaune pe stadion care nu au vizibilitate foarte bună către terenul de fotbal. „Da, este adevărat, există locuri care au vizibilitate redusă. Însă, sunt puţine faţă de alte stadioane. Oricum, Jandarmeria impune, de obicei, ca pentru 10% dintre locuri să nu fie vândute bilete. Totul merge foarte bine“, a declarat reprezentantul CON-A.

De asemenea, acesta a explicat că nu mai există probleme la structura metalică a stadionului. „Toate problemele care au fost sunt remediate, construcţia se poate recepţiona fără nici un fel de problemă. Ca la orice construcţie mare au fost nişte neconformităţi, care s-au rezolvat. Nu este nimic de care să ne temem, construcţia este sigură“, a adăugat reprezentantul CON-A.