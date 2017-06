» Tânără gravidă din Dolj: „Am făcut primul copil la 17 ani, dar nu am mers niciodată la control“

În scurt timp vor deveni mame, dar nu au auzit niciodată bătăile inimilor copiilor pe care urmează să îi aducă pe lume şi asta pentru că nu au fost niciodată la un control de specialitate. Lipsa banilor le-a împiedicat să ştie dacă micuţii din pântecele lor au sau nu probleme de sănătate. Fundaţia „Salvaţi Copiii“ le-a oferit, gratuit, această posibilitate mai multor gravide din mediul rural al judeţului Dolj. La dispensarul de la Breasta s-au adunat în jur de 15 viitoare mame, care au vrut să îşi vadă copiii la ecograf şi să se asigure că sunt sănătoşi, dar şi să afle ce sex au.

Lipsa banilor, traiul greu şi, poate, pentru unele dintre ele, inconştienţa au făcut multe viitoare mame din mediul rural al judeţului Dolj să nu meargă la medic pentru a verifica dacă au o sarcină fără probleme. Loredana, din Predeşti, judeţul Dolj, are 24 de ani şi nu ar fi vrut să rămână însărcinată deocamdată. Cu toate acestea, acum are o sarcină ajunsă deja la aproximativ opt luni şi spune că nu se simte pregătită să devină mamă, nici din punct de vedere psihic, dar nici din punct de vedere financiar, însă a ales să zâmbească şi să spere că va fi totul bine. „Nu ştiu exact în ce lună sunt pentru că am fost doar o singură dată la doctor. Aştept să îmi spună ce am în burtică. Nu am mers la controale din cauza lipsei banilor. Sincer, am fost optimistă, m-am gândit că o să fie bine. Am avut dureri de burtă, de spate, însă am zis să nu bag totul în seamă şi a fost bine, nu am avut probleme mari. Sincer, nu am vrut să rămân însărcinată, dar s-a întâmplat. M-am gândit şi la întreruperea de sarcină, dar eu până acum am avut mai multe probleme ginecologice, chist, răceli puternice şi am crezut că poate după aceea nu mai pot să rămân însărcinată. Sunt căsătorită, dar nu mă simt pregătită psihic să fiu mămică. Nici nu ştiu dacă o să mă descurc să îl îngrijesc. Mai este şi problema banilor. Mă gândesc de multe ori că nu voi avea să îi cumpăr ce îi trebuie, dar acum asta e, mergem înainte. Eu mi-aş dori să am o fetiţă, soţul vrea băiat. Sunt bucuroasă că s-a ivit ocazia să pot face un control gratuit. Deocamdată nu am reuşit să cumpărăm nimic pentru copil, poate o să mai primim câte ceva“, a spus Loredana.

„Nu m-am gândit că pot să am probleme“

Altă femeie venită la controlul gratuit a mers la medic tot o singură dată. Nu îi este frică de faptul că ar putea avea un copil bolnav, ci de faptul că ea şi soţul ei se vor descurca şi mai greu cu banii pentru că mai au alţi trei copii. „Acum am 32 de săptămâni, am fost la un singur control, când aveam aproape 25 de săptămâni. Atunci mi s-a spus că este sănătos copilul, dar nu s-a văzut ce sex are. Nu am putut să merg la doctor aşa cum ar fi trebuit pentru că nu am bani. Soţul meu are din prima căsătorie două fetiţe pe care le creştem noi, iar una dintre ele are un handicap. Mai avem şi un băieţel, trebuie să stau tot timpul cu ei acasă, nu pot să plec deloc. Ăsta este alt motiv pentru care nu m-am dus la controale. Nici la prima sarcină, atunci când am născut băieţelul, nu am fost la control. Nu m-am gândit că ar putea avea probleme. Am văzut că sunt o femeie destul de rezistentă. Cu cei trei copii ne descurcăm binişor, nu bine. Soţul are serviciu şi mai sunt alocaţiile lor. Nu i-am cumpărat nimic deocamdată copilului pe care trebuie să îl nasc, trebuie să ne ocupăm, în primul rând, de fetiţa cu handicap, apoi vom vedea ce o să facem, o să îi cumpărăm câte ceva. E greu cu trei copii… Opt ani am stat fără curent electric. În fiecare zi spăl, gătesc, şi am grijă de grădina pe care o avem pusă“, a povestit Mihaela din Breasta.

„Am născut la 17 ani. Mi-a fost frică!“

Altă tânără care aştepta să facă ecograf a devenit pentru prima dată mamă la 17 ani, după ce s-a căsătorit la 16 ani. Are privire de copil, însă urmează să devină mamă pentru a doua oară. Ştie ce înseamnă ecograful doar din auzite, pentru că ea nu a fost niciodată la vreun control. „Sunt însărcinată în aproximativ şase luni. Nu m-am dus la nici un control până acum. Sunt căsătorită de la 16 ani, iar la 17 ani am făcut primul copil. Mi-a fost frică la început, apoi a fost bine. M-au mai ajutat şi părinţii“, a spus Corina din Predeşti. Pentru ea a fost ca o binecuvântare controlul gratuit oferit de Caravana „Salvaţi Copiii“. „Această campanie a luat naştere în cadrul programului «Siguranţă prin educaţie pentru sănătate şi nutriţie», desfăşurat de Fundaţia „Salvaţi Copiii“. Proiectul se adresează strict gravidelor care nu au posibilităţi financiare şi care nu pot să meargă la medic. Există o statistică destul de îngrijorătoare privind numărul mic al gravidelor care nu merg la control din motive precum lipsa educaţiei sau lipsa banilor. Sunt şi gravide minore, dar din păcate ele cam refuză contactul cu asistenţii sociali. Multora le este ruşine că sunt însărcinate la o vârstă fragedă. Din păcate, faptul că nu merg la doctor poate duce la o sarcină cu probleme. Am avut multe cazuri în care atât copiii, cât şi mamele au avut probleme la naştere. În multe dintre situaţiile în care sarcinile nu sunt monitorizate se poate ajunge la mortalitate infantilă“, a precizat Loredana Târnăveanu, coordonator proiecte Fundaţia „Salvaţi Copiii“, Filiala Dolj.

Statistici

În județul Dolj, rata mortalității infantile a fost, în 2015, de 10,5 la o mie de nou-născuți, sensibil mai mare față de media națională de 8 la mie, rată care plasează România pe un îngrijorător prim loc de mortalitate în Uniunea Europeană. O cercetare de teren efectuată de „Salvați Copiii“, în 2012, în comunitățile defavorizate a arătat faptul că 47% dintre femeile gravide la momentul cercetării nu au făcut nici o ecografie până la acel moment, 42% nu au făcut analizele recomandate, 37% nu au fost la nici un control ginecologic, iar 12% dintre acestea nu au fost controlate de medicul de familie.