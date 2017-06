» Poliţiştii de la Rutieră i-au luat permisul auto unui poliţist local

Poliţia Rutieră a prins pe picior greşit un poliţist local, care se afla în timpul serviciului. Câteva fotografii în care se vede cum Poliţia Rutieră a tras pe dreapta o maşină a poliţiştilor locali au apărut, ieri, pe internet. Maşina poliţiştilor locali se afla în misiune şi, potrivit poliţiştilor de la Rutieră, şoferul acesteia nu a acordat prioritate de trecere unor pietoni. „Maşina Poliţiei Locale se îndrepta spre sediul instituţiei, pe bulevardul 1 Mai, iar şoferul nu a acordat prioritate de trecere unor pietoni. Acesta a fost sancţionat contravenţional cu avertisment şi i s-a reţinut permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile“, a declarat Amelia Barbu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Pe de altă parte, şeful Poliţiei Locale spune că din raportul poliţistului local care se afla la volan reiese altceva. „Microbuzul Poliţiei Locale, inscripţionat, se afla în misiune, cu girofarurile pornite. În maşină se aflau câteva persoane care fuseseră ridicate din pieţele craiovene, acolo unde făceau comerţ neautorizat cu haine second-hand. În maşină se afla şi marfa acestora. În raportul pe care l-a prezentat colegul meu, acesta a spus că nu i s-a înmânat niciun proces-verbal şi nu i s-a comunicat nicio sancţiune. I s-a spus că poate să plece. În plus, acesta a mai spus că poliţiştii nu aveau cum să vadă dacă a dat sau nu prioritate pentru că aceştia veneau cu maşina de pe o stradă paralelă cu bulevardul 1 Mai. Eu nu am cum să ştiu dacă este adevărat sau nu, pentru că nu am fost martor ocular. Dacă i se va da vreo sancţiune, colegul meu are posibilitatea să o conteste“, a declarat Octavian Mateescu, directorul Poliţiei Locale Craiova.

În urma declaraţiilor directorului Poliţiei Locale, reprezentanţii IPJ Dolj au confirmat faptul că poliţistul local nu a primit sancţiunea pe loc. „Şoferul nu a primit avetismentul şi nu i s-a reţinut permisul de conducere în acel moment, pentru că se afla în misiune şi pentru că în maşina pe care o conducea se aflau mai multe persoane bănuite de fapte ilegale. Agentul care l-a oprit în trafic îi va comunica telefonic sancţiunea, iar şoferul va primi prin poştă procesul-verbal“, a adăugat Amelia Barbu.

Fotografiile cu maşina Poliţiei Locale Craiova oprită în trafic de poliţiştii de la Rutieră au fost distribuite pe Facebook de peste 200 de ori în doar trei ore de la publicare.