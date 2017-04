» Livezile, în pericol din cauza temperaturilor scăzute

Sute de gospodari din zona de nord a județului Olt, care trăiesc de pe urma prunelor, sunt îngrijorați că scăderea temperaturilor le va compromite producția.

Temperaturile au scăzut până aproape de zero grade Celsius miercuri, în județul Olt, iar prognoza nu este îmbucurătoare nici pentru zilele următoare. Pomicultorii din zona de nord a județului se tem că experiența din urmă cu 4-5 ani se va repeta și nu vor mai avea ce să vândă.

„Dacă va continua așa e prăpăd, nu vor fructifica pomii, asta se-ntâmplă. Și așa oamenii sunt necăjiți pe aici că au rămas cu prunele uscate în cămară, unii au și două tone nevândute. Anul trecut a fost un an bun, s-au făcut, a fost supraproducție și s-au dat pe mai nimic. Acum, dacă scad temperaturile sub zero grade, nu vom avea. Am mai pățit-o, de n-am avut nici pentru noi ce usca“, spune Ștefan Stroe, pomicultorul care a reușit să înregistreze produsul „Prune uscate de Leleasca“ drept produs tradițional, singurul din județ.

Stroe vorbește despre sărăcia sătenilor, care nu le permite să-și trateze pomii cu produse în măsură să ajute la menținerea florilor. „Un produs din ăsta costă 20 de lei 100 de mililitri, și dai la 3-4 pomi. Dacă are omul un hectar, de unde bani pentru tratamente?!“, se-ntreabă pomicultorul. „Producţia va scădea garantat cu 25%, dacă nu se-ntâmplă mai rău, pentru că e un frig aici, ca iarna. Și nici caise nu vom avea anul ăsta“, a declarat Stroe.

Problema pomicultorilor din zonă, care produc prune în cantități foarte mari, nu e rezolvată nici dacă anul va fi bun. Pentru că nu au reușit să se asocieze, valorifică producția fiecare cum poate și dau prunele uscate pe mai nimic. „Le dau cu 5-6 lei, le iau alții și le vând la preț dublu. Sau aduc din China, că au reușit să facă și asta, niște prune opărite, frumoase, gustoase, care mucegăiesc la câteva zile după ce le-au scos din cutie. Dar lumea cumpără, nu știe ce cumpără“, mai spune Ștefan Stroe, dezamăgit că nu a reușit să-i determine pe oameni să se asocieze și să vândă marilor lanțuri de magazine. „Dacă stabilești o astfel de relație contractuală, nu te poți juca. Îi dai cantitatea la care te-ai angajat, nu contează că anul a fost bun sau rău. Iar asta n-o poți face singur. Mi-am dorit, dar n-am reușit deocamdată să fac și asta, să realizăm o asociație. Am acel cuptor de uscat după standarde, acum am și sistem de ambalare și etichetare, dar asociție n-am reușit să facem“, mai spune pomicultorul.

Nu doar pomii sunt în pericol din cauza scăderii temperaturilor, ci și vița-de-vie și culturile de primăvară. „Dacă vremea se menține așa de rece 7-8 zile, sunt în pericol și porumbul și chiar și floarea-soarelui. Să sperăm că nu se va întâmpla, e prognoză, dar…“, spune directorul Direcției Agricole Olt, Emil Marinescu.

În județul Olt, dacă livezile au fost înființate în micile ferme, nu se mai regăsesc exploatațiile întinse din vremea comunismului. Cât despre culturile tradiționale care ar putea fi afectate, sunt 75.000 de hectare înființate cu porumb și peste 63.000 de hectare cu floarea-soarelui.