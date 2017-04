» Desa are nevoie de sute de hectare de pădure

Comuna doljeană Desa are nevoie de păduri. O spun chiar autorităţile, care fac demersuri să îi convingă pe localnici să acceseze foduri pentru împădurire, în caz contrar zona riscând să se transforme în deşert. Cel puţin 400 de hectare de teren aşteaptă să fie împădurite, iar reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Dolj au avut întâlniri cu localnicii din Desa pentru a le explica maniera în care pot realiza acest lucru prin programul „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“.

Dunele de nisip se extind în ritm alarmant în comuna doljeană Desa. Fenomenul a luat amploare în urma tăierilor masive de material lemnos şi este cu atât mai grav cu cât în ultimii ani nu s-au mai făcut plantări. „Suprafeţele de pădure proprietate particulară care au fost retrocedate în urma aplicării legilor fondului funciar sunt undeva la 220 ha. Pe raza localităţii se află şi suprafeţe care aparţin fondului forestier proprietate de stat ale Ocolului Silvic Calafat, respectiv 2.100 de hectare, şi Ocolului Silvic Poiana Mare, 600 de hectare. Pentru a acoperi necesarul, ideal ar fi ca toate terenurile care sunt degradate şi nu se pot folosi pentru agricultură să fie împădurite. Este vorba de 430 de hectare. În ultimii ani, nu s-a împădurit nimic pe raza localităţii“, a spus Gabriel Bădoiu, primarul comunei Desa.

Potrivit acestuia, problemele cele mai mari sunt în pădurile care aparţin oamenilor şi din care, în ultimii ani, s-a tăiat masiv. Şi asta pentru că nu sunt păzite.

„În anul 2012 am făcut o mică asociaţie a proprietarilor de pădure, care a strâns o suprafaţă de 140 ha de pădure, pe care am predat-o în pază Ocolului Silvic Calafat. Din păcate, cetăţenii nu au înţeles că trebuie să îşi plătească serviciile de pază către ocolul respectiv şi după şase luni contractul a fost reziliat, iar asociaţia s-a destrămat în cele din urmă. Pădurile se află într-o stare avansată de degradare din cauza tăierilor succesive şi păşunatului abuziv. Cred că răspunzători pentru această problemă sunt proprietarii. Terenurile pe care a fost pădure nu cred că se mai pot reface decât cu costuri foarte mari“, a mai spus Gabriel Bădoiu.

În acest an se pot depune şi cererile pentru subvenţii, şi solicitări pentru împăduriri

Aşadar, se ia în calcul împădurirea unor noi suprafeţe de terenuri care nu sunt folosite în agricultură. Întâlniri în acest sens au avut loc deja, iar reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Dolj le-au explicat oamenilor maniera în care pot accesa fonduri prin programul „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite“. „Schema aceasta de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenţie 5E, care înseamnă promovarea conservării şi sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură, şi de aici am plecat. Este nevoie în acea zonă cu nisipuri mobile. Am decis să mergem acolo şi să stăm de vorbă cu fiecare cetăţean, ţinând cont de particularităţile lor, pentru că sunt unii care nu au suprafeţe eligibile, şi atunci am căzut de acord ca secretarul comunei, care are studii juridice, să citească Ordonanţa nr. 26 privind asocierea şi împreună cu primăria să găsească o modalitate de asociere a oamenilor. Prin definiţie, trupul de pădure este o suprafaţă compactă de 5.000 mp, neîntreruptă. Dacă ai o suprafaţă de 4.900 mp, nu poate fi considerată trup de pădure. Le-am spus oamenilor să depună la primărie o notificare că vor să împădurească şi când se deschide sesiunea vom merge din nou acolo“, a spus Adela Tucă, consilier superior la APIA Dolj.

Potrivit acesteia, în 2017, oamenii pot depune şi cererile pentru subvenţiile pentru culturile agricole, şi solicitări pentru împăduriri. „Eu le-am propus să depună cereri pentru plata pe suprafaţă, să se înscrie cu culturile pe care le-au pus în toamnă sau preferă să le pună în primăvară, dar şi pentru sesiunea a doua de împădurire, pentru că este singurul an în care se face o excepţie, adică primesc şi bani pentru culturile cu care s-au înscris. Concret, dacă încep să împădurească după data de 1 octombrie a anului de cerere 2017, ei primesc bani pe suprafaţă pentru că perioada de înscriere la APIA este 1 martie – 15 mai. A doua sesiune de depunere a cererii pentru pădure este cel mai probabil mai-iunie, iar perioada de plantare a pădurii începe la 1 septembrie anul curent şi se încheie la sfârşitul lunii aprilie anul viitor, deci ei pot să planteze după 1 octombrie şi vor primi şi bani pe suprafeţele cu culturile cu care s-au înscris“, a mai spus Adela Tucă.

Până în prezent, 15 localnici din Desa s-au arătat interesaţi de prima împădurire. În acelaşi timp, pe sesiunea pentru 2016, care s-a închis pe 31 martie 2017, la nivelul judeţului Dolj au fost eligibile şapte cereri.