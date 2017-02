» Sat din Mehedinți terorizat de hoți, polițiștii – depășiți de situație

Câteva bande de hoţi intră în toiul nopţii în casele oamenilor din satul Dobra şi fură tot ce găsesc, mâncare, băutură, cazane de ţuică, dar şi bijuterii și parfumuri scumpe din casele mai înstărite. Puținii hoți prinși de polițiști au fost lăsaţi în libertate de judecători şi au furat din nou, uneori din aceleaşi locuinţe pe care le mai spărseseră.

De mai bine de un an, sătenii din Dobra trăiesc sub teroarea hoţilor, ce jefuiesc în special locuinţele oamenilor bătrâni şi neajutoraţi care stau în zone mai izolate ale localităţii. Indivizii fură cam tot ce le cade în mână, de la carnea de porc sau cârnaţii din afumătoare ori din frigider, băutura din beciurile oamenilor, cazanele de ţuică, pentru că sunt mai valoroase, până la bijuterii. În cele mai multe cazuri, hoţii nu sunt prinşi, iar cei care sunt identificaţi şi reţinuţi se întorc acasă în scurt timp, pentru că instanţele refuză arestarea preventivă pentru cazurile cu prejudicii mici. Hoții nu mai au nici frică, nici rușine, și în unele cazuri, după ce au fost prinşi de poliţie și lăsaţi în libertate de instanţe, ei s-au întors să fure din casele pe care le mai jefuiseră.

Nu au găsit banii, dar au dat atacul la bijuterii

Unul dintre cele mai „răsunătoare“ furturi din Dobra a avut loc în casa unei femei înstărite din localitate. Ea a deţinut o fermă agricolă pe care a vândut-o de curând. Gândindu-se că aceasta ar putea ţine măcar o parte din bani în locuinţă, într-o noapte când femeia era plecată din localitate, hoții i-au spart casa. Spre ghinionul lor nu au găsit bani, dar au plecat cu mai multe bijuterii din aur şi câteva parfumuri scumpe. „Nu au luat decât aurul şi nişte sticle de parfum din baie. Poliţia nu a găsit pe nimeni până acum. Au chemat-o (pe pagubită – n.r.) acum vreo câteva zile la Severin, la poliţie, să recunoască nişte aur, că i-au prins pe unii, dar nu era aurul ei. E mare hoţie la noi în comună, au spart pe la oameni prin sat şi fură de mâncare, băutură. Cei care sunt bătrâni stau cu frică în case, că nu au ce să facă! Au furat de la o bătrână, a ieşit săraca în curte ţipând, dar cine să o audă, că nu e nimeni, e satul pustiu?!“, a declarat o localnică din Dobra.

Vinul, țuica, cârnaţii şi carnea sunt „prada“ preferată a hoţilor

Bătrâna cu pricina locuieşte la marginea satului Dobra, iar hoții au intrat peste ea în puterea nopţii. Femeia i-a auzit şi a plecat pe întuneric să ceară ajutor la niște consăteni care stau mai departe. Când s-a întors acasă cu ajutoare, femeia a găsit frigiderul gol, hoţii luaseră tot ce au găsit în el, carne şi cârnaţi. Femeia stă acum cu frica în sân și este nemulțumită că polițiștii nu i-au prins pe făptași. „Poliţia a zis că-i prinde, că face, că drege şi nu a mai făcut nimic. Stau cu frică în casă, pentru că mi s-au furat multe. Şi cazanul, şi găleata de untură, şi vinul!“.

Câteva zile mai târziu, ţinta unei alte bande a fost un bărbat de 80 de ani, care locuiește la două case de această femeie. Bătrânul, care se deplasează foarte greu, a fost ţinta hoţilor pentru a doua oară în ultimul an. Prima dată, indivizii i-au făcut o pagubă de peste 20.000 de lei, furându-i din casă o colecţie de 30 de sticle de vinuri franţuzeşti, două cazane de ţuică şi multe alte bunuri. Atunci poliţiştii i-au prins pe hoţi, i-au reţinut, dar aceștia au fost eliberați sub control judiciar şi au revenit acasă. De curând, unul dintre indivizi a organizat o nouă bandă şi au intrat iar peste bătrân. I-au luat butoiul de ţuică şi o damigeană de 50 de litri de vin, dar nu au apucat să iasă cu ea din curte pentru că au spart-o. „Prima dată au intrat anul trecut, şi în urmă cu vreo două săptămâni au intrat iar. Acum au luat damigeana cu vin şi butoiaşul cu ţuică, pe care poliţiştii l-au găsit sub pat la ei. Anul trecut i-au luat două cazane, ţuică, vin la discreţie. Au zis că 24.000 de lei este prejudiciul. Le-a dat drumul celor de anul trecut“, a declarat unul dintre vecinii bătrânului.

Sătenii, nemulţumiţi de activitatea poliţiştilor din comună

Localnicii sunt nemulţumiţi de activitatea oamenilor legii de la Postul de Poliţie din Bălăciţa, comună de care aparţine satul Dobra. Ei spun că poliţiştii nu fac tot ce le stă în putinţă să-i prindă pe hoţi, și atunci când îi mai prind, indivizii se întorc foarte repede acasă, iar măsura controlului judiciar nu are niciun efect, pentru că se întorc la furat. Noaptea au intrat peste o femeie, i-au spart geamul şi am auzit că i-au furat carnea porcului. Sunt multe furturi în comună, foarte multe. Au spart la un om a doua oară acum şi i-au luat cazanul, au spart în centrul satului la o femeie bătrână şi i-au luat cazanul. Cine să-i prindă, că poliţiştii nu umblă după hoţi cum ar trebui! Şi dacă îi ia, ce le face, că până seara se întorc acasă şi fac tot ce ştiu!“, a declarat o localnică. „Stăm cu frică în case, toată lumea stă cu frică pentru că nu au ce să le facă. Dacă poliţia îi prinde, îi duce până la Vânju Mare şi îi aduce înapoi“, a spus nemulţumită o altă localnică.

Anul trecut, în Dobra au avut loc 21 de furturi, dintre care doar în unsprezece cazuri poliţiştii au reuşit să-i prindă pe hoţi, restul rămânând cu autori neidentificaţi. Nici la capitolul prejudiciu recuperat oamenii legii nu stau deloc bine, sătenii rămânând în multe cazuri cu paguba. Nici la nivel de judeţ poliţiştii nu se pot lăuda cu rezultate bune la capitolul autori identificaţi, când vine vorba de furturi. Din cele 2.210 infracţiuni sesizate, 785 au rămas cu autori neidentificaţi.