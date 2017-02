» Cetăţenii nu au bani să îşi achite impozitele

Direcţia Publică de Venituri, din cadrul Primăriei Târgu Jiu, a încasat, de la începutul anului şi până în prezent, mai puţini bani din taxe şi impozite decât în perioada similară a anului trecut. Contribuabilii din Târgu Jiu fie nu au bani pentru plata taxelor către bugetul comunităţii locale, fie nu se grăbesc să beneficieze de reducerea de 10% pe care legea le-o acordă cetăţenilor care îşi achită taxele până la finele primului trimestru. Până în momentul de faţă, suma colectată la bugetul local prin intermediul Direcţiei Publice de Venituri Târgu Jiu este de aproximativ trei milioane de lei. Este vorba de impozitul pe clădiri şi terenuri, taxe judiciare şi extrajudiciare. Mariana Budulan, şefa Direcţiei Publice de Venituri din cadrul Primăriei Târgu Jiu, a declarat că suma încasată de la începutul anului este mai mică cu circa 300.000 de lei comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Anul trecut au încasat mai mulţi bani

Deși anul trecut relaţia cu publicul a fost deschisă cu o întârziere de șapte zile din cauza modificărilor legislative, rezultatele încasărilor au fost mult mai bune. „Am încasat aproape trei milioane de lei impozit pe clădiri şi teren, mijloace de transport, taxe judiciare şi extrajudiciare. Deşi în 2017 nu am avut întârzieri în deschiderea relaţiei cu publicul, Direcţia Publică de Venituri Târgu Jiu a încasat mai puţin cu circa 300.000 de lei ca în 2016, cu toate că am deschis cu o întârziere de 7 zile ca urmare a schimbărilor legislative care au avut loc, impozitele şi taxele fiind achitate în număr mai mare de contribuabili faţă de acest an. Fie este vorba de lipsa banilor, fie încă mai este timp până la finalul primului trimestru“, a spus Mariana Budulan, directoarea Direcţiei Publice de Venituri din cadrul Primăriei Târgu Jiu.

Taxa de parcare, neplătită de mii de şoferi

Mariana Budulan a mai declarat că primul termen până la care contribuabilii îşi pot achita integral dările către stat, beneficiind şi de o bonificaţie de 10%, este 31 martie, cel de-al doilea termen fiind stabilit pentru 30 septembrie. Până în prezent, din totalul celor 7.000 de contracte de parcare înregistrate la nivelul municipiului, au fost achitate 2.700. Valoarea unui contract de parcare rezidenţială este de 120 de lei pe an. În ciuda faptului că mii de conducători auto beneficiază de locuri de parcare în cartiere, încă nu au ajuns să achite taxa aferentă concesionării unui astfel de loc. Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Publice de Venituri Târgu Jiu, fiecare deţinător de apartament are dreptul şi la un loc de parcare, dacă este şi proprietar de autoturism. Sunt însă destule zone unde sunt locuri de parcare folosite fără să fie achitată taxa stabilită prin intermediul unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu.