Războiul din Ucraina intră în al cincilea an

În dimineața de 24 februarie 2022, puțini credeau că Rusia va declanșa o invazie totală. Astăzi, după patru ani de război, bilanțul arată o realitate dură: sute de mii de victime, economii transformate de conflict și o nouă ordine geopolitică.

Planul inițial al Kremlinului ar fi vizat preluarea controlului Ucrainei în doar 10 zile.

După peste 1.450 de zile de lupte, conflictul s-a transformat într-un război al numerelor și al rezistenței.

Ucraina a demonstrat că poate rezista unei invazii masive, iar reputația armatei ruse de forță invincibilă a fost serios afectată.

Victime uriașe și o baie de sânge continuă

Estimările occidentale indică aproape 1,2 milioane de militari ruși morți sau răniți, în timp ce pierderile Ucrainei sunt evaluate între 500.000 și 600.000 de oameni.

Obiectivul militar al Kievului este acum clar: să producă pierderi mai rapide decât capacitatea Rusiei de a trimite noi recruți pe front.

Războiul a devenit un conflict de uzură extrem, fără semne rapide de final.

Economia Rusiei: creștere pe hârtie, presiuni reale

Deși sancțiunile occidentale nu au prăbușit economia rusă, realitatea din interior este mai complicată:

cheltuieli militare uriașe,

lipsă severă de forță de muncă,

inflație și scumpiri la alimente.

Chiar și prețul castraveților a devenit simbolul nemulțumirii populației, pe fondul unei economii de război tot mai tensionate.

Rusia, mai izolată pe scena internațională

Unul dintre obiectivele invaziei era oprirea extinderii NATO. Rezultatul?

Finlanda și Suedia au aderat la alianță, extinzând frontiera NATO cu Rusia.

În același timp, Moscova a devenit tot mai dependentă economic de China, fiind considerată tot mai mult „partenerul minor” în relația cu Beijingul.

Un război care a schimbat calculele globale

După patru ani de conflict, consecințele sunt clare:

Ucraina – devastată, dar rezistentă,

Rusia – epuizată intern și slăbită diplomatic,

Europa și lumea – intrate într-o nouă eră de securitate.

Războiul început în 2022 nu a fost doar o invazie militară, ci momentul care a redesenat echilibrul geopolitic mondial.

