(VIDEO) Moment istoric la Barcelona: Sagrada Família a atins înălțimea maximă după peste 140 de ani de construcție

Un nou capitol spectaculos a fost scris pentru celebra bazilică din Barcelona. Odată cu montarea unei cruci albe de 17 metri, impresionanta Sagrada Família a ajuns oficial la înălțimea finală – 172,5 metri deasupra orașului.

Construcția monumentului a început în 1882, după planurile arhitectului vizionar Antoni Gaudí, care știa încă de atunci că nu va vedea finalizarea operei sale.

🔹 Turnul lui Isus Hristos devine piesa centrală a basilicii

🔹 Crucea cu patru brațe poate fi observată din orice direcție

🔹 Schelele vor fi îndepărtate înainte de inaugurarea din iunie

Evenimentul va marca și 100 de ani de la moartea lui Gaudí, iar turnul urmează să fie sfințit pe 10 iunie, potrivit EuroNews.

Cea mai înaltă biserică din lume

După ridicarea ultimelor elemente ale turnului central, Sagrada Família a devenit oficial cea mai înaltă biserică din lume, depășind celebra Catedrală din Ulm, Germania.

📌 Monumentul a trecut prin numeroase întârzieri:

Războiul Civil Spaniol

lipsa finanțării

pandemia COVID-19

Cu toate acestea, construcția continuă exclusiv din fonduri provenite din biletele turiștilor.

Milioane de vizitatori anual

Bazilica rămâne unul dintre cele mai vizitate locuri din Europa, cu aproximativ 4,8 milioane de bilete vândute doar în 2024.

Finalizarea completă este estimată peste aproximativ un deceniu, ceea ce înseamnă că unul dintre cele mai faimoase șantiere din lume încă nu și-a spus ultimul cuvânt.

