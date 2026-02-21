Gorj: Incendiu la Mănăstirea Strâmba Jiu

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, la acoperișul unei chilii monahale din cadrul Mănăstirea Strâmba Jiu, mobilizând de urgență pompierii gorjeni.

Potrivit reprezentanților Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj, echipajele au ajuns rapid la fața locului pentru limitarea extinderii incendiului.

Incendiul se manifesta la nivelul acoperișului unei chilii monahale. Cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă au fost trimise pentru intervenție.

Flăcările au cuprins o suprafață mare

Incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, pompierii acționând simultan pentru:

localizarea focului,

limitarea propagării la alte construcții,

lichidarea incendiului.

Veste bună: nu există victime

Din fericire, potrivit autorităților, nu au fost înregistrate victime, iar intervenția este în desfășurare pentru eliminarea oricărui pericol.

Pompierii au reușit stingerea completă a focului și evaluează pagubele produse. După finalizarea intervenției, specialiștii vor stabili cauza exactă a izbucnirii incendiului.

