Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA

Craiova
luni, 2 februarie, 2026
De Magda Dragu
Kremlinul a anunţat luni că a doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

„Într-adevăr, a doua rundă va avea loc miercuri şi joi la Abu Dhabi”, a anunţat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt prezidenţial, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Peskov a explicat că întâlnirea trilaterală programată pentru duminică a fost amânată deoarece cele trei părţi trebuiau să „îşi coordoneze programul”. Amânarea a venit după ce s-a aflat că negociatorul-şef al SUA, Steve Witkoff, nu va călători la Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt a confirmat, de asemenea, că trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai SUA în Florida în weekend, dar discuţiile s-au concentrat pe probleme economice. Duminică, preşedintele ucrainean Volodimir

Zelenski a anunţat că următoarele discuţii trilaterale vor avea loc pe 4 şi 5 februarie

Zelenski a anunţat că următoarele discuţii trilaterale vor avea loc pe 4 şi 5 februarie. „Ucraina este pregătită pentru discuţii substanţiale şi suntem interesaţi să ne asigurăm că rezultatul ne apropie de un sfârşit real şi demn al războiului”, a scris el pe reţelele de socializare. Potrivit celor trei părţi, prima rundă a fost constructivă, dar principalele puncte de blocaj rămân problema teritorială şi controlul centralei nucleare Zaporojie.

Zelenski a subliniat că singura cale de ieşire din acest impas este o întâlnire faţă în faţă cu şeful Kremlinului

Prin urmare, Zelenski a subliniat că singura cale de ieşire din acest impas este o întâlnire faţă în faţă cu şeful Kremlinului, Vladimir Putin, care şi-a reiterat invitaţia adresată omologului său ucrainean de a veni la Moscova pentru a discuta despre pace în Ucraina, o ofertă pe care Zelenski o refuză. De asemenea, la Abu Dhabi s-a discutat un armistiţiu energetic, pe care Rusia l-ar fi menţinut doar până duminică, 1 februarie, după cum a informat Kievul luni.

