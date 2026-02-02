Maxime de 11 grade, de marţi. Prognoza pe regiuni

Începând de marți, vremea se încălzește, iar maximele vor ajunge la 11 grade Celsius, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie, emisă luni de ANM.

Oltenia

După primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, până în data de 11 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -3…-2 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9 grade, până la 1 grad. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Muntenia

După primele două zile din interval, valorile termice vor fi în creștere semnificativă până în data de 7 februarie, cu o creștere a mediilor regionale diurne de la -4 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9…-8 grade, până spre 1…2 grade. Până în data de 11 februarie, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei, mediile maximelor se vor menține în jurul a 10 grade și ale minimelor la 1 grad. Ulterior, valorile termice vor fi în scădere, astfel încât media maximelor va ajunge la 5…6 grade, iar a minimelor la -2 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Banat

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit în această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 10…12 grade, iar a celor nocturne de la -6 grade, până la 2…3 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor tinde să scadă; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare după data de 6 februarie.

Crișana

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie, cu o creștere a mediilor regionale diurne de la 1 grad, până la 12…13 grade, iar a celor nocturne de la -2 grade, până spre 2…3 grade. Până în data de 10 februarie, deși valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 10 grade și ale minimelor de 2 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 4 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Transilvania

După prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 8…10 grade, iar a celor nocturne de la -8 grade, până la 0…1 grad. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 3 grade, iar a minimelor la -4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Maramureș

Începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie, cu o creștere a mediilor regionale diurne de la 2 grade, până la 10…11 grade, iar a celor nocturne de la -4…-3 grade, spre 1…2 grade. Până în data de 11 februarie, deși valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menține mult mai caldă față de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 8 grade și ale minimelor de 0…1 grad. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 3…4 grade, iar a minimelor la -4 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

Moldova

După prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -7 grade, până la 5…6 grade, iar a celor nocturne de la -14 grade, până la -1…0 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 1 grad, iar a minimelor la -5 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

Dobrogea

După primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie și, chiar dacă vor fi ușoare variații, se va menține mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă până în data de 11 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -5 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -10 grade, până la 2…4 grade. Ulterior, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 6 grade, iar a minimelor la 0 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere după data de 6 februarie.

La munte

După primele două zile din interval, mediile valorilor diurne vor crește semnificativ, de la -6…-5 grade, până la 1…2 grade, iar a celor nocturne de la -11…-10 grade, până spre -4…-2 grade, valori ce se vor menține până în jurul datei de 11 februarie. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor avea tendința de scădere; media maximelor va ajunge la -3…-2 grade, iar a minimelor la -7 grade.

Probabilitatea pentru precipitații va fi în creștere mai ales în a doua săptămână din interval.

