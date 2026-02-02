Român rănit de un pin istoric în centrul Romei

Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incidentul a avut loc la Forurile Imperiale, în plin centru turistic. Românul a fost transportat la spital, alături de alte două persoane care se aflau și ele în trecere.

În total, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar intervenția echipajelor de urgență a fost rapidă, menționează publicația La Repubblica.

Copacul a căzut în cursul dimineții, pe Via dei Fori Imperiali, care leagă zona Piazza Venezia de Colosseum, traversând zona forumurilor imperiale din centrul capitalei italiene, o zonă intens circulată de localnici și foarte mulți turiști. Printre răniți se află o tânără italiancă în vârstă de 17 ani, un bărbat român de 41 și un bărbat din Bangladesh de 33 de ani.

Cei doi bărbați au fost răniți ușor, iar tânăra a fost transportată la spitalul Santo Spirito, însă nu ar fi în stare gravă.

La fața locului au ajuns imediat echipajele medicale ale serviciului 118, poliția locală și pompierii, fiind mobilizate mai multe ambulanțe.

Un alt incident similar în aceeași zonă

Căderea pinului de duminică vine la doar câteva săptămâni după un alt incident similar în aceeași zonă. De la începutul anului, la Roma au căzut opt pini, în special pe fondul valului de vreme rea.

