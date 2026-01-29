(VIDEO) Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Kievul timp de o săptămână

Donald Trump a declarat joi că i-a cerut „personal” lui Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene „timp de o săptămână”, asigurând că președintele rus „a acceptat să facă acest lucru”, transmite AFP.

Președintele american a declarat în timpul unei ședințe a cabinetului la Casa Albă că a făcut această cerere din cauza frigului „excepțional” din Ucraina. Temperaturile din Ucraina vor scădea în următoarele zile până la -30 °C, a avertizat joi agenția meteorologică, în timp ce țara se confruntă cu întreruperi majore de energie electrică și încălzire din cauza atacurilor rusești.

Kievil a fost privat, pe alocuri, de curent electric și încălzire, în timp ce marile orașe Harkov (nord-est), Odesa (sud) și Dnipro (centru) au fost, de asemenea, afectate.

Cel puțin șase persoane au fost ucise joi într-o serie de atacuri rusești în sudul și centrul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale, în timp ce noi negocieri diplomatice între Moscova, Kiev și Washington sunt așteptate duminică.