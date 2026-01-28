Zelenski condamnă atacul cu drone asupra unui tren de pasageri: „Este pur și simplu terorism”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat ferm atacul cu drone lansat de Rusia asupra unui tren de pasageri din regiunea Harkov, calificându-l drept un act de „terorism”. Potrivit autorităților locale, atacul a provocat moartea a cel puțin patru persoane, iar alte patru sunt date dispărute.

Trenul, care transporta peste 200 de pasageri, a fost lovit marți în apropierea satului Yazykove, în nord-estul Ucrainei. Parchetul regional din Harkov a precizat că o dronă a lovit direct un vagon, în timp ce alte două au explodat în apropierea trenului, provocând distrugeri masive.

„Nu există nicio justificare militară”

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Zelenski a subliniat că atacurile asupra civililor nu pot fi justificate în niciun context:

„În orice țară, un atac cu drone asupra unui tren civil ar fi considerat exact în același mod – pur și simplu terorism”, a scris liderul ucrainean.

Acesta a precizat că în vagonul lovit se aflau 18 persoane. Imaginile difuzate de serviciile de urgență arată un vagon aproape complet distrus, cuprins de flăcări.

Trenul se deplasa pe ruta Chop – Barvinkove, prin orașul Harkov, o linie utilizată frecvent de civili, dar și de militari ucraineni aflați în permisie.

Atacuri și în sudul Ucrainei

Separat, autoritățile din Odesa au anunțat că Rusia a lansat peste 50 de drone asupra portului, vizând infrastructura energetică și clădiri civile. Șeful administrației militare locale, Serhiy Lysak, a declarat că trei persoane au fost ucise și 25 rănite. Mai multe etaje ale unei clădiri rezidențiale s-au prăbușit, iar alte imobile au fost grav avariate.

Atacurile au loc într-un context extrem de dificil pentru Ucraina, care se confruntă cu una dintre cele mai dure ierni din ultimii ani. Milioane de oameni au rămas fără încălzire, electricitate și apă, pe fondul intensificării loviturilor rusești asupra infrastructurii critice.

Negocieri fără rezultate concrete

Atacurile aeriene continuă în ciuda discuțiilor recente dintre Ucraina și Rusia, desfășurate săptămâna trecută în Emiratele Arabe Unite, cu participarea unor negociatori americani. Deși întâlnirile au fost descrise drept „constructive”, problemele teritoriale majore rămân nerezolvate, iar noi runde de negocieri sunt așteptate în acest weekend.

Rusia nu a comentat oficial atacurile, potrivit BBC.

