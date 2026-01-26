Rusia ar fi abuzat de Interpol pentru a viza critici din străinătate

Interpolul declară că are implementate sisteme pentru a evita abuzurile, iar acestea au fost consolidate în ultimii ani

Documente scurse către BBC World Service și publicația franceză de investigații Disclose arată că Rusia a folosit listele Interpol pentru a solicita arestarea unor critici din străinătate, inclusiv oponenți politici, oameni de afaceri și jurnaliști. Analiza datelor sugerează că Rusia a generat mai multe plângeri la Comisia pentru Controlul Dosarelor Interpolului (CCF) decât orice altă țară, de trei ori mai multe decât Turcia.

Un exemplu relevant este cazul omului de afaceri rus Igor Pestrikov, al cărui nume a apărut pe o difuzare roșie după ce a fugit în Franța în 2022, la patru luni după invazia Rusiei în Ucraina. Pestrikov a contestat cererea, susținând că este motivată politic. După aproape doi ani pe lista persoanelor căutate, CCF a decis că cazul său era predominant politic și a anulat cererea de arestare.

Un raport arată că Rusia a solicitat difuzări roșii împotriva judecătorilor CPI – acest lucru a venit după ce instanța a emis mandate de arestare pe numele Vladimir Putin și al comisarului rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, din cauza Ucrainei

Mii de plângeri și notificări roșii folosite împotriva opozanților politici, jurnaliștilor și oamenilor de afaceri

Datele scurse arată că, în ultimul deceniu, cel puțin 700 de persoane căutate de Rusia au depus plângeri la CCF, iar cel puțin 400 dintre acestea au avut notificările roșii sau difuzările anulate – o cifră mai mare decât pentru orice altă țară. Această situație subliniază potențialul abuz al sistemului Interpol pentru scopuri politice, în ciuda verificărilor suplimentare introduse după invazia Ucrainei.

Interpol subliniază că organizația nu poate fi folosită în scopuri politice, militare, religioase sau rasiale și că, anual, mii de infractori sunt arestați datorită operațiunilor sale. Totuși, persoanele vizate, precum Pestrikov, povestesc despre impactul profund asupra vieții personale și familiale, inclusiv restricții în accesul la locuințe, blocarea conturilor bancare și stres constant.

Citește și: „Craiova interbelică”, pe acorduri muzicale, la Teatrul Colibri