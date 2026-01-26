„Craiova interbelică”, pe acorduri muzicale, la Teatrul Colibri

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova – Secția Folclor „Maria Tănase”, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Ansamblul de dans popular „Maria Tănase”, invită publicul la o întâlnire muzicală specială cu „Craiova interbelică”, joi, 29 ianuarie, de la ora 19:00, pe scena Colibri.
Spectacolul propune o călătorie artistică în atmosfera plină de farmec și efervescență a Craiovei din perioada interbelică, reunind muzica, dansul și povestea într-o producție cu puternice accente de patrimoniu cultural.
Pe scenă vor evolua, alături de orchestră și dansatori, soliștii:
- Mariana Ionescu Căpitănescu,
- Constantin Enceanu,
- Marius Măgureanu,
- Lavinia Bîrsoghe,
- Liliana Popa,
- Aneta Șișu,
- Manuela Motocu,
- Cristian Bănățeanu,
- Liviu Dică,
- actrița Oana Stancu.
Spectacolul este conceput și realizat de prof. univ. dr. Gabriela Păsărin, într-o manieră artistică deja consacrată, bazată pe scenarii tematice inspirate din elemente de patrimoniu cultural imaterial.
Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase” a Teatrului Colibri, conducerea muzicală fiind semnată de Ion Cristian Munteanu, coregrafia de Ionel Garoafă, iar prezentarea de Gabriela Păsărin.
Citește și: (VIDEO) Peste 56.000 de țigarete de contrabandă descoperite la Calafat, în două autoturisme conduse de cetățeni bulgari