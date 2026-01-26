„Craiova interbelică”, pe acorduri muzicale, la Teatrul Colibri

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova – Secția Folclor „Maria Tănase”, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Ansamblul de dans popular „Maria Tănase”, invită publicul la o întâlnire muzicală specială cu „Craiova interbelică”, joi, 29 ianuarie, de la ora 19:00, pe scena Colibri.

Spectacolul propune o călătorie artistică în atmosfera plină de farmec și efervescență a Craiovei din perioada interbelică, reunind muzica, dansul și povestea într-o producție cu puternice accente de patrimoniu cultural.

Pe scenă vor evolua, alături de orchestră și dansatori, soliștii:

Mariana Ionescu Căpitănescu,

Constantin Enceanu,

Marius Măgureanu,

Lavinia Bîrsoghe,

Liliana Popa,

Aneta Șișu,

Manuela Motocu,

Cristian Bănățeanu,

Liviu Dică,

actrița Oana Stancu.

Spectacolul este conceput și realizat de prof. univ. dr. Gabriela Păsărin, într-o manieră artistică deja consacrată, bazată pe scenarii tematice inspirate din elemente de patrimoniu cultural imaterial.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase” a Teatrului Colibri, conducerea muzicală fiind semnată de Ion Cristian Munteanu, coregrafia de Ionel Garoafă, iar prezentarea de Gabriela Păsărin.

