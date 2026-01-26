2.9 C
Craiova
luni, 26 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCultura„Craiova interbelică”, pe acorduri muzicale, la Teatrul Colibri

„Craiova interbelică”, pe acorduri muzicale, la Teatrul Colibri

De Mariana BUTNARIU
Spectacol folcloric cu artiști consacrați, joi seara, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri Craiova
Spectacol folcloric cu artiști consacrați, joi seara, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova – Secția Folclor „Maria Tănase”, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Ansamblul de dans popular „Maria Tănase”, invită publicul la o întâlnire muzicală specială cu „Craiova interbelică”, joi, 29 ianuarie, de la ora 19:00, pe scena Colibri.

Spectacolul propune o călătorie artistică în atmosfera plină de farmec și efervescență a Craiovei din perioada interbelică, reunind muzica, dansul și povestea într-o producție cu puternice accente de patrimoniu cultural.

Pe scenă vor evolua, alături de orchestră și dansatori, soliștii:

  • Mariana Ionescu Căpitănescu,
  • Constantin Enceanu,
  • Marius Măgureanu,
  • Lavinia Bîrsoghe,
  • Liliana Popa,
  • Aneta Șișu,
  • Manuela Motocu,
  • Cristian Bănățeanu,
  • Liviu Dică,
  • actrița Oana Stancu.

Spectacolul este conceput și realizat de prof. univ. dr. Gabriela Păsărin, într-o manieră artistică deja consacrată, bazată pe scenarii tematice inspirate din elemente de patrimoniu cultural imaterial.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de Orchestra Secției Folclor „Maria Tănase” a Teatrului Colibri, conducerea muzicală fiind semnată de Ion Cristian Munteanu, coregrafia de Ionel Garoafă, iar prezentarea de Gabriela Păsărin.

Citește și: (VIDEO) Peste 56.000 de țigarete de contrabandă descoperite la Calafat, în două autoturisme conduse de cetățeni bulgari

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA