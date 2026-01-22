O întâlnire SUA – Ucraina – Rusia va avea loc în Emiratele Arabe Unite

O întâlnire trilaterală între oficiali din SUA, Ucraina și Rusia va avea loc în Emiratele Arabe Unite (EAU) începând de vineri, 23 ianuarie, a anunțat astăzi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un semn că negocierile de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina se intensifică.

Întâlnirea, cu o durată de două zile, se va desfășura vineri și sâmbătă, a precizat liderul ucrainean în cadrul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie CNN.

Ar fi prima întâlnire într-un astfel de format de la izbucnirea războiului în urmă cu aproape 4 ani, când Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022.

Și Zelenski a scos în evidență faptul că va fi prima întâlnire trilaterală de acest gen și că speră ca Rusia lui Putin să fie pregătită să facă mai multe compromisuri pentru a se ajunge la sfârșitul războiului.

„Rusia trebuie să fie pregătită pentru compromisuri. Toată lumea trebuie să fie pregătită, nu doar Ucraina. Acest lucru este important pentru noi. Vom vedea care vor fi rezultatele”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski: Documentele pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „aproape gata”

„Documentele care vizează încheierea acestui război” împotriva Ucrainei sunt „aproape gata”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Davos, Elveția, după întâlnirea de astăzi (joi, 22 ianuarie – n.r.) cu președintele SUA, Donald Trump.

Atât echipa americană, cât și cea ucraineană lucrează la încetarea conflictului „aproape în fiecare zi”, a afirmat Zelenski.

„Ucraina lucrează cu onestitate deplină și determinare, iar acest lucru aduce rezultate; Rusia trebuie, la rândul ei, să devină pregătită să pună capăt acestui război, să oprească această agresiune”, a spus el, apoi a adăugat: „Echipa americană va pleca astăzi la Moscova. Ei au așteptat întâlnirea noastră cu președintele Trump. Acum vor merge acolo, iar echipa mea se va întâlni cu echipa americană; cred că aceasta va fi prima întâlnire trilaterală în Emirate, va avea loc mâine și poimâine”, a spus Zelenski.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au purtat joi, 22 ianuarie, discuții la Davos, în Elveția. La finalul întrevederii, Donald Trump a spus că a avut o „discuție bună” cu omologul de la Kiev și că depinde de Putin ce urmează mai departe. Președinții SUA și Rusiei urmează să discute mâine, vineri, 23 ianuarie, a spus liderul de la Casa Albă, fără să precizeze formatul, având în vedere că Putin nu este la Davos.

