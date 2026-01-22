1.2 C
Craiova
joi, 22 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitatePremiu de 1,1 milioane de lei, câştigat la tragerea NOROC a Loteriei Române

Premiu de 1,1 milioane de lei, câştigat la tragerea NOROC a Loteriei Române

De Daniela Moise

Loteria Română a anunţat, în această seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.

”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.

Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

De asemenea, compania distribuie, pe reţelele de socializare, biletele câştigătoare la extragerea de joi seară.

Citeşte şi: Ministerul Sănătăţii a început procesul de reclasificare a spitalelor publice

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA