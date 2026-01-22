Premiu de 1,1 milioane de lei, câştigat la tragerea NOROC a Loteriei Române

Loteria Română a anunţat, în această seară, că s-a câştigat un premiu în valoare de peste 1,1 milioane de lei, la tragerea NOROC.

”La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis, joi seară, Loteria Română.

Compania precizează, de asemenea, că, la tragerea JOKER s-a câştigat premiul la categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.

De asemenea, compania distribuie, pe reţelele de socializare, biletele câştigătoare la extragerea de joi seară.

