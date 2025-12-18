Un pod ucrainean aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova, lovit de drone rusești

3.6 C
Craiova
joi, 18 decembrie, 2025
De Magda Dragu
Un pod ucrainean aflat la doar câțiva kilometri de granița cu Republica Moldova a fost lovit joi de drone rusești cu încărcătură explozivă. Poliția de Frontieră din Republica Moldova a anunțat că activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie a fost sistată.

Dronele au lovit podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe, în Ucraina, potrivit Zdg.md. Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru. Imagini cu momentul exploziei au fost surprinse și publicate pe Telegram. 

În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată „pentru evaluarea situației și prevenirea oricăror riscuri suplimentare”. „Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zona respectivă și să manifeste prudență sporită. Totodată, să se abțină de la călătorii în regiunea Odesa (Ucraina)”, a transmis Poliția de Frontieră.

