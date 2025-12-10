Zelenski spune că este pregătit pentru alegeri

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marţi că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani şi europeni să contribuie la asigurarea securităţii scrutinului în contextul războiului, relatează Reuters şi AFP, citată de Agerpres.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un nou interviu acordat marți pentru Politico, că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, în ciuda faptului că se află în război cu Rusia.

Ulterior, Zelenski a declarat presei că, dacă securitatea este garantată, alegerile ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile, precizând că va solicita parlamentului să pregătească legislaţia necesară pentru a permite organizarea de alegeri în timpul legii marţiale.

El a mai indicat că speră să transmită miercuri Statelor Unite un plan actualizat pentru rezolvarea conflictului cu Rusia.

„Lucrăm astăzi şi vom continua mâine. Cred că îl vom livra mâine”, a spus Zelenski, întrebat de reporteri dacă planul a fost deja trimis la Washington.

Ucraina este pregătită pentru un armistiţiu în planul energiei dacă Rusia este de acord

Preşedintele ucrainean a mai afirmat că Ucraina este pregătită pentru un armistiţiu în planul energiei dacă Rusia este de acord şi că va face tot posibilul pentru a organiza o întâlnire la nivel înalt cu SUA în următoarele două săptămâni pe tema unui acord de pace.

Răspunzând la întrebările reporterilor, Zelenski a adăugat că intenţionează să discute despre reconstrucţia Ucrainei ca parte a oricărui acord susţinut de SUA şi că se aşteaptă să aibă mai multe întâlniri cu omologii europeni şi americani în această săptămână la nivel de consilieri pe probleme de securitate.

