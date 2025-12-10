Cod galben de ceaţă în Dolj

Meteorologii au emis, în această dimineaţă, mai multe avertizări cod galben de ceaţă, care vizează mai multe judeţe, unde vizibilitatea o să fie scăzută în unele locuri chiar sub 50 de metri.

Potrivit ANM, avertizările vizează judeţul Dolj în integralitatea sa, dar şi sute de localităţi din alte judeţe. Avertizările sunt valabile până la ora 9.00

În toate aceste localităţi se va semnala ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Potrivit meteorologilor, în unele locuri, ceaţa va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

”​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că ceaţa reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri şi izolat, sub 50 metri, pe autostrăzile A0 Centura Capitalei, A2 Cernavodă-Constanţa, A3 Bucureşti-Braşov, dar şi pe mai multe artere rutiere din judeţele Bacău, Botoşani, Dolj, Galaţi Olt, Mehedinţi, Maramureş, Teleorman, Vrancea şi Vaslui”, anunţă Centrul Infotrafic.

