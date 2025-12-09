Ucraina pregătește un nou plan de pace, în timp ce Zelenski respinge orice concesie teritorială

Ucraina se pregătește să înainteze Casei Albe un plan de pace revizuit, după ce președintele Volodimir Zelenski a reafirmat că nu poate accepta cedarea unor teritorii către Rusia. Liderul ucrainean a declarat, în cadrul întâlnirilor cu oficiali europeni și NATO, că atât legislația internă, cât și dreptul internațional îi interzic renunțarea la pământul ucrainean.

Afirmațiile au fost făcute pe fondul temerilor Kievului și ale mai multor capitale europene că Washingtonul ar putea exercita presiuni pentru un acord ce ar lăsa Ucraina vulnerabilă în fața unei viitoare agresiuni.

Planul american, redus de la 28 la 20 de puncte

Discuțiile intense dintre negociatorii americani și ucraineni nu au dus, în weekend, la un consens. Potrivit lui Zelenski, planul de pace propus inițial de SUA conținea 28 de puncte, dar a fost redus la 20 după obiecțiile Kievului și ale liderilor europeni, care l-au considerat prea favorabil Rusiei.

Versiunea divulgată anterior pe internet prevedea ca Ucraina să cedeze controlul Donbasului, deși Rusia nu a reușit să cucerească integral regiunea în cei aproape patru ani de război. De asemenea, proiectul propunea împărțirea energiei produse la centrala nucleară Zaporijia între cele două state.

Zelenski a subliniat că niciun element „pro-ucrainean” nu ar fi fost eliminat în actuala versiune a proiectului și că nu există „compromis” în privința teritoriilor. Controlul asupra Donbasului și Zaporijiei rămâne printre cele mai sensibile subiecte.

Atacuri noi în Sumy și presiune diplomatică intensă

Pe plan intern, Ucraina continuă să fie afectată de atacuri rusești. Orașul Sumy a rămas fără energie electrică peste noapte, după ce peste o duzină de drone au lovit infrastructura energetică. Nu au fost raportate victime.

În paralel, Zelenski desfășoară un turneu diplomatic intens în Europa. Summitul organizat în grabă la Londra, la care au participat liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei, a fost perceput ca un mesaj puternic de susținere pentru Kiev. Participanții au reafirmat necesitatea unei „păci juste și durabile”, cu garanții de securitate solide.

Îngrijorări europene privind garanțiile de securitate

Formarea unei coaliții internaționale pregătite să ofere sprijin militar Ucrainei după un eventual acord de pace rămâne un subiect deschis. În timp ce Regatul Unit și Franța explorează posibilitatea desfășurării de trupe internaționale în Ucraina, Germania și Italia sunt mai rezervate.

Rămâne neclar și în ce măsură SUA ar susține viitoarele aranjamente de apărare ale Ucrainei.

Divergențe între Washington și Kiev

Donald Trump a sugerat duminică că îl consideră pe Zelenski principalul obstacol în calea unui acord rapid de pace, afirmând că Rusia ar fi „de acord” cu planul actual al SUA. În același timp, Zelenski așteaptă un raport complet de la negociatorul său șef, Rustem Umerov, după trei zile de discuții intense cu omologii americani la Miami.

„Unele probleme pot fi discutate doar în persoană”, a declarat președintele ucrainean, sugerând că o nouă propunere ar putea fi transmisă Washingtonului chiar din această săptămână, potrivit BBC.

