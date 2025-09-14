24.5 C
Ucraina anunţă o lovitură dură dată Flotei Ruse a Mării Negre

De Tiberiu Cocora
Foto: Unsplash

Ucraina lovește în inima comunicațiilor Flotei Ruse din Marea Neagră.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat duminică faptul că Marina ucraineană a lovit în Crimeea un centru de comunicații al Flotei Ruse a Mării Negre, peninsula fiind anexată ilegal de Rusia în 2014.

„În noaptea de 11 septembrie, unități ale Forțelor Navale au atacat centrul de comunicații al Flotei Mării Negre a Federației Ruse, aflat pe teritoriul Bazei Experimentale de Cercetare Științifică 184 din Sevastopol, în Republica Autonomă Crimeea, ocupată temporar”, a transmis Statul Major pe Facebook.

Potrivit sursei, centrul de comunicații vizat era responsabil de controlul unităților Flotei ruse din Marea Neagră.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

