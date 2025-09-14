Ucraina anunţă o lovitură dură dată Flotei Ruse a Mării Negre

Ucraina lovește în inima comunicațiilor Flotei Ruse din Marea Neagră.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat duminică faptul că Marina ucraineană a lovit în Crimeea un centru de comunicații al Flotei Ruse a Mării Negre, peninsula fiind anexată ilegal de Rusia în 2014.

„În noaptea de 11 septembrie, unități ale Forțelor Navale au atacat centrul de comunicații al Flotei Mării Negre a Federației Ruse, aflat pe teritoriul Bazei Experimentale de Cercetare Științifică 184 din Sevastopol, în Republica Autonomă Crimeea, ocupată temporar”, a transmis Statul Major pe Facebook.

Potrivit sursei, centrul de comunicații vizat era responsabil de controlul unităților Flotei ruse din Marea Neagră.

