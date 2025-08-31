The Telegraph: Trump ia în calcul desfășurarea unei armate private în Ucraina

Ca parte a unui plan de pace pe termen lung, firmele militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina. Donald Trump poartă discuții cu aliații europeni pentru a permite contractorilor militari să ajute la construirea de fortificații pentru a proteja interesele americane în țară, scrie The Telegraph.

Președintele american a promis că trupele americane nu vor fi desfășurate în Ucraina, iar planul este conceput ca o soluție de avarie. Contractorii americani ar putea fi detașați pentru a ajuta la reconstrucția apărării Ucrainei în prima linie, la construirea de noi baze și la protejarea întreprinderilor americane, conform G4Media.ro

Prezența soldaților privați ar acționa ca un factor de descurajare a președintelui rus Vladimir Putin, în cazul în care ar putea fi tentat să încalce o eventuală încetare a focului.

Planul este discutat alături de o serie de alte așa-numite garanții de securitate – elaborate de coaliția celor dispuși, condusă de Regatul Unit și Franța – care vor constitui baza unui plan de pace pe termen lung.

Detaliile finale – care includ poliția aeriană, formarea și misiunile navale din Marea Neagră – ar putea fi anunțate chiar în acest weekend, după săptămâni de activitate diplomatică declanșată de discuțiile lui Trump cu Putin în Alaska.

În urma unor întâlniri cu mai mult de o duzină de oficiali occidentali, The Telegraph afirmă că a obținut cea mai cuprinzătoare versiune de până acum a modului în care o misiune condusă de Europa ar putea pune în aplicare un acord de pace.

Planificatorii militari europeni și-au accelerat activitatea după ce Trump le-a spus liderilor continentali că Putin este deschis ca aliații occidentali să ofere garanții de securitate Ucrainei.

Comandantul-șef american și-a semnalat, de asemenea, disponibilitatea de a sprijini ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai importante misiuni în străinătate de la războaiele din Afganistan și Irak.

