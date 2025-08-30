Incendiu în apropierea „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră

Un incendiu a fost provocat de o dronă ucraineană în apropiere de „palatului lui Putin“ de la Marea Neagră.

Pompierii ruşi continuau să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană mai devreme în cursul săptămânii, în apropiere de „palatul” care ar fi proprietatea preşedintelui rus Vladimir Putin pe malul Mării Negre.

Autorităţile din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, au anunţat joi căderea unei drone care a provocat un incendiu într-o „zonă forestieră” din apropierea oraşului Ghelendjik. În această zonă se află o reşedinţă luxoasă supranumită „palatul lui Putin”, cu care preşedintele rus neagă orice legătură.

Nimic nu indică pentru moment că incendiul ameninţă direct „palatul lui Putin”, pe care autorităţile ruse nu l-au menţionat deloc în diverselor lor comunicate.

