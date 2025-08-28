Kievul, atacat din nou de Rusia! Un bloc s-a prăbușit, un copil a murit

Un atac rusesc „masiv” a vizat Kievul în noaptea de miercuri spre joi şi a provocat cel puţin patru morţi, dintre care un copil, în momentul în care eforturile diplomatice ale lui Donald Trump de a pune capăt războiului se împotmolesc.

Jurnaliştii AFP au auzit explozii puternice în capitală şi au văzut o rachetă care era doborâtă, resturile incandescente căzând, în timp ce au auzit sunete care sugerau prezenţa unor drone. Administraţia militară a raportat trei morţi, dintre care un adolescent de 14 ani, şi cel puţin 12 răniţi, menţionând un atac cu rachete şi drone care a provocat pagube în mai multe cartiere.

„Conform primelor informaţii operaţionale, numărul morţilor a ajuns la trei, iar al răniţilor la nouă. Printre morţi se află şi un copil”, a indicat administraţia militară.

Şeful administraţiei militare a Capitalei, Timur Tkatchenko, a menţionat anterior un „atac balistic rus” care a provocat, printre altele, un incendiu într-o grădiniţă şi într-un bloc de locuinţe, potrivit News.ro.

O alertă aeriană rămânea în vigoare pe întreg teritoriul Ucrainei în jurul orei 02:00 GMT.

