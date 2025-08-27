Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore! Nivelul de poluare este ridicat

Flăcări mari au distrus, azi-noapte, un depozit al complexului en-gros „Dragonul Roșu” de lângă București. Nici acum incendiul nu a fost stins în totalitate, iar fumul gros produs de materialele plastice din interior a străbătut zone din Capitală.

Drept urmare, aerul din mai multe cartiere a fost extrem de poluat aproape jumătate de zi, iar în unele locuri s-au depășit limitele chiar și de patru ori. Depozitul nu avea autorizație de funcționare de la pompieri.

Pompierii au reușit cu greu să îi țină departe de flăcări pe comercianții care priveau neputincioși cum marfa lor e mistuită de foc.

În zona cuprinsă de foc sunt șapte depozite de mărfuri. Unul dintre ele s-a făcut scrum în doar câteva ore. Riscul de extindere a fost mare pentru că în interior erau jucării din plastic, haine, dar și artificii și lumânări care au alimentat flăcările ore bune.

Norul imens de fum a acoperit zone întinse din București. Din comuna Dobroești, acolo unde este localizat complexul en-gros, fumul a fost purtat de vânt către mai multe cartiere din Capitală, precum Berceni, Dristor, Titan și Vitan. Aerul a fost greu de respirat aproape toată dimineața, iar mirosul de ars a persistat până la prânz.

Stațiile care monitorizează calitatea aerului din aceste zone au înregistrat un nivel extrem de poluare, după cum s-a putut observa pe aplicațiile de profil. În unele locuri, nivelul de poluare a depășit de patru ori valorile normale.

Citește și: Cum a încurajat ChatGPT un tânăr să-și pună capăt zilelor



