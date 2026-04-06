Președintele Franței va veni în România

Surse oficiale au declarat că președintele Franței, Emmanuel Macron, va veni în România la începutul lunii mai.

Pe 9 decembrie 2025, președintele Nicușor Dan a anunțat că președintele Emmanuel Macron a confirmat că va efectua o vizită în România în 2026, conform Agerpres.

„L-am invitat pe președintele Macron și a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026“’, a declarat Nicușor Dan, într-o conferință de presă la Ambasada României de la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.

La jumătatea lunii viitoare, pe 13 mai, va avea loc, la București, Summitul București 9 (B9), care va reuni lideri din regiune.

