Bolojan, discuție cu miniștrii despre măsurile privind prețurile carburanților

Premierul Ilie Bolojan a avut, vineri, o discuție cu miniștrii Finanțelor și Energiei și cu reprezentanții altor instituții în legătură cu măsurile privind prețurile carburanților.

Premierul a precizat, într-o postare pe Facebook, că la începutul săptămânii viitoare vor fi definitivate soluțiile și a subliniat că plafonarea arbitrară a prețurilor poate conduce la penurie, iar o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de buget.

La discuția de vineri au participat miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice).

Ilie Bolojan menționează că, pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România, potrivit G4Media.ro.

„Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni.

La începutul săptămânii viitoare vom avea o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluții.

Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate.

O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului.

Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”, afirmă premierul Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a precizat că, oricare vor fi soluțiile pe care le va adopta Guvernul, acestea trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime.

„La asta lucrăm și asta vom livra”, încheie Bolojan.

