Guvernul vrea accelerarea investițiilor în rețeaua de energie electrică

Prim-ministrul Ilie Bolojan a analizat, împreună cu reprezentanți ai ministerelor implicate, soluții pentru accelerarea proiectelor de consolidare, extindere și modernizare a rețelei de transport de înaltă tensiune, precum și pentru interconectarea sistemului energetic al României cu statele vecine.

Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe de lucru desfășurate la Palatul Victoria.

Modificări legislative pentru proiectele energetice

Premierul a cerut ministerelor să pregătească modificări legislative care să reducă durata procedurilor de avizare și autorizare pentru proiectele strategice din sectorul energiei electrice.

În acest sens, Ministerul Energiei va discuta cu celelalte ministere implicate pentru a propune termene mai scurte de aprobare a proiectelor, având în vedere că procedurile actuale sunt considerate prea lente.

„Aveți sprijinul meu să simplificați autorizarea și avizarea proiectelor pentru consolidarea, extinderea și modernizarea rețelei de transport a energiei electrice și să vă axați asupra investițiilor strategice din energie”, a transmis premierul.

Soluții pentru exproprierea terenurilor necesare investițiilor

Un alt subiect discutat a fost urgentarea actelor normative privind exproprierea terenurilor necesare dezvoltării rețelei electrice.

În prezent, mai multe proiecte de Hotărâre de Guvern privind aceste exproprieri se află în circuitul de avizare.

Premierul a cerut ca proiectele legislative să fie finalizate și prezentate în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.

Cine a participat la reuniunea de la Guvern

La întâlnirea de lucru au participat mai mulți membri ai Executivului, printre care:

Marian Neacșu

Alexandru Nazare

Florin Barbu

Diana Buzoianu

Cseke Attila

Radu Oprea

La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai mai multor instituții, inclusiv:

Ministerul Justiției

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

