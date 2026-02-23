Senat: Moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe a fost respinsă

11.2 C
De Magda Dragu
Senatul a respins, luni, moţiunea simplă cu tema: „Diplomaţia progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Ţoiu spune «da» altora şi «nu» propriilor cetăţeni”, depusă de parlamentarii AUR şi Pace-Întâi România.

Înaintea plenului, ministra de Externe le-a transmis aleșilor, printr-o scrisoare, că nu va participa la ședință, fiind plecată la Bruxelles pentru mai multe reuniuni oficiale. Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a criticat-o pe Țoiu și a subliniat că România putea fi reprezentantă și de un secretar de stat la reuniunile din Belgia, potrivit digi24.ro.

Au fost prezenți 104 senatori, iar votul a fost secret și electronic. Un număr de 44 de senatori a votat „pentru”, 59 „împotrivă”, iar un senator s-a abținut.

