Ilie Bolojan: Nici anul viitor nu va fi simplu. Dacă păstrăm cursul, 2026 ar trebui să fie un an mai bun

Premierul Ilie Bolojan a făcut, marţi, un bilanţ al activităţii Executivului în 2025, el afirmând că, privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-au luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit.

„Pentru anul următor am obținut un acord politic în condiția de guvernare să continuăm reformele. Avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale și de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp. Acordul de coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice“, a afirmat premierul, la finalul ultimei ședințe de Guvern din acest an.

Anul viitor ar trebui să fie unul mai bun pentru toți românii

El a subliniat că, dacă se păstrează cursul stabilit pentru 2025, anul viitor ar trebui să fie unul mai bun pentru toți românii.

„Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar, dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru tot cetățenii țării noastre“’, a adăugat prim-ministrul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, în acest an, s-a reușit ținerea ‘în frâu’ a cheltuielilor. El a mulțumit cetățenilor pentru sacrificiile făcute și a menționat că, anul viitor, dacă vor fi încasate taxele și impozitele care au fost stabilite și va exista prudență în modul de cheltuire a banilor, nu va mai fi nevoie de alte majorări ale acestora.

„La final de an se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulți ani, dragi români! La mulți ani România! Multă sănătate“, a transmis premierul.