Dominic Fritz cere demiterea lui Marius Voineag și modificarea Legilor Justiției după dezvăluirile Recorder

Dominic Fritz, președintele USR, îi cere ministrului Justiției să inițieze procedura de demitere pentru șeful DNA, Marius Voineag, în urma informațiilor prezentate în documentarul Recorder.

El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiției, astfel încât să fie dărâmat „sistemul piramidal de control“ al magistraților și al dosarelor.

„Revolta născută de documentarul Recorder trebuie să ajungă în Parlament și să dărâme sistemul piramidal de control al magistraților și al dosarelor. Cauza e politică și rezolvarea nu poate fi decât politică. Miza este rescrierea Legilor Justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic. De ce l-au făcut? Voiau să termine cu lupta anticorupție, care le amenința libertatea și averile furate. Și au reușit“’, scrie liderul USR, joi, pe Facebook.

Prescrierile și achitările „vin pe bandă rulantă“

Potrivit acestuia, în prezent, prescrierile și achitările „vin pe bandă rulantă“ și „se șterg“’ prejudicii de zeci de milioane de euro.

„Știm cine a permis trocul: Klaus Iohannis. Știm cine l-a legitimat prin vot: parlamentarii din PSD și PNL. Și știm și cine sunt executanții, din ambele tabere. USR s-a opus, încă de la început. Stelian Ion, ministrul USR al Justiției, a fost demis atunci pentru că nu era dispus să ducă mai departe opera de distrugere a independenței Justiției începută de Liviu Dragnea. USR a fost scos atunci de la guvernare și s-au găsit alții mai cooperanți“, completează Dominic Fritz, conform Agerpres.

USR cere ministrului Justiției să inițieze „imediat“ procedura de demitere a lui Marius Voineag

USR cere ministrului Justiției să inițieze ‘imediat’ procedura de demitere a lui Marius Voineag și să realizeze ‘urgent’ un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor.

„Toate promovările în Justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum. Competența pe corupție în Justiție înapoi la DNA! Îl invit pe premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, și pe ceilalți parteneri la guvernare să ne susțină în aceste demersuri. Într-o Justiție capturată, nimeni nu e în siguranță, nici eu, nici oricare justițiabil. Să ai un dosar pe rol e ruletă rusească. Politicienii pot să repare Legile Justiției pentru ca toți cetățenii să aibă acces la o Justiție cu adevărat independentă, care își ia în serios misiunea anticorupție“, completează liderul USR.