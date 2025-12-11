Bolojan: Am convenit ca, până pe 19 decembrie, să am o propunere pentru numirea unui nou ministru la Apărare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, până în data de 19 decembrie, aşteaptă o propunere din partea USR pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale. El a precizat că fiecare partid are responsabilitatea propunerilor.

”Am discutat cu preşedintele USR, cu domnul Dominic Fritz, şi am convenit ca, până la sfârşitul săptămânii viitoare, deci până pe data de 19, vineri, să am o propunere din partea USR, în aşa fel încât să o pot evalua şi, la rândul meu, să-i propun domnului preşedinte să parcurgem procedura pentru numirea unui nou ministru la Apărare şi depunerea jurământului”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la B1TV, conform news.ro.

Premierul a explicat că aşteaptă propunerile până atunci şi nu face speculaţii legate de persoanele care ar putea prelua portofoliul: ”Numeşti un om care are o expertiză în domeniul respectiv, care are un parcurs profesional care arată calificare, arată experienţă, arată autoritatea, cu atâta şansa să gestioneze mai bine portofoliul, este mai mare. Sper să se vină cu astfel de propunere”.

Fiecare partid este responsabil pentru propunerile pe care le face

Întrebat dacă de data aceasta se va apleca mai atent asupra CV-ului persoanei nominalizate, după scadalul legat de fostul ministru Ionuţ Moşteanu, Bolojan a spus că fiecare partid este responsabil pentru propunerile pe care le face.

”Voi vedea cine este persoana respectivă, dar trebuie să le spunem oamenilor lucrurile în mod corect. În momentul în care un partid vine cu o propunere, dacă în mod evident persoana propusă n-are nicio legătură cu domeniul, nu are o experienţă practică, sau are anumite probleme, deci dacă n-ai nişte lucruri absolut clare pe baza cărora să respingi o astfel de propunere, o respingere te duce într-o zonă de subiectivitate şi de discuţii care nu se mai sfârşesc.

Fiecare partid are răspunderea propunerilor pe care le face şi validarea se face în timp. Dacă duci responsabilitatea respectivului portofoliu sau nu. În general, în formarea guvernului, partidele au avut, practic, libertatea să vină cu propuneri”, a declarat Bolojan.

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu a demisionat în urma scandalului legat de CV-ul său, funcţia fiind preluată interimar de către colegul său de partid, ministrul Radu Miruţă.