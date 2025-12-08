Premierul Bolojan îl felicită pe noul primar al Capitalei

7.9 C
Craiova
luni, 8 decembrie, 2025
De Magda Dragu
Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru câştigarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. El subliniază competenţa, integritatea şi ataşamentul faţă de Bucureşti dovedite de acesta, şi dă asigurări că va colabora cu Ciucu şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern.

Premierul mulţumeşte și cetăţenilor din Bucureşti pentru sprijinul acordat.

”Felicitări, Ciprian Ciucu! Prin competenţa probată la Primăria Sectorului 6, prin integritatea dovedită în aceşti ani şi prin ataşamentul faţă de Bucureşti, sunt convins că va schimba faţa Capitalei”, scrie Bolojan pe Facebook, luni dimineață, 8 decembrie.

Ilie Bolojan dă asigurări că va colaborara cu Ciprian Ciucu şi cu primarii de sectoare pentru rezolvarea problemelor ce ţin şi de Guvern, potrivit ziare.com.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, câştigător detaşat al alegerilor de duminică, afirmă, întrebat cum va funcţiona în continuare tandemul cu premierul Ilie Bolojan, că încrederea şi respectul reciproc sunt esenţiale şi că l-a privit pe acesta ca pe un model.

