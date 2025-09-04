Nicuşor Dan: În momentul acesta, coaliţia funcţionează

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că în momentul acesta, această coaliţie funcţionează, chiar dacă oamenii au opinii diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile. Despre relaţia cu Bolojan, el a spus că este una corectă. Şeful statului a menţionat că ceea ce contează în politica din România este că avem o coaliţie care funcţionează şi avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Antena 1 despre situaţia coaliţiei de guvernare, că ”faptul că fiecare dintre ei şi-au asumat să fie într-o coaliţie care ia măsurile astea cu impact social este de salutat şi acesta este lucrul cel mai important”.

”În momentul acesta, această coaliţie funcţionează. Bineînţeles că oamenii au opinii diferite, au viziunii politice, sociale, economice diferite, dar discuţiile din cadrul coaliţiei sunt bune, dincolo de toate asperităţile”, a precizat el. Întrebat care este relaţia cu premierul Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a răspuns: ”O relaţie corectă. Chiar azi am vorbit la telefon pe o chestiune care era legată de programul SAFE al Uniunii Europene. O relaţie corectă”, potrivit news.ro.2

„Avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni“

”Ce contează în politica din România este că avem o coaliţie care funcţionează şi avem o relaţie între preşedinte, guvern, Parlament care nu a avut tensiuni. Dincolo de asta, în planul uman, se mai întâmplă lucruri, dar asta e ce contează”, a subliniat preşedintele Nicuşor Dan.

Despre tensiunile din coaliţie şi scenariul ca premierul Bolojan să îşi dea demisia, Nicuşor Dan a spus: ”Ce contează e că în momentul ăsta coaliţia are deja două luni, două luni şi jumătate de funcţionare. A trecut deja, o să vedem, în Parlament, e foarte, foarte probabil că acest al doilea pachet de măsuri să treacă, deci ea funcţionează. Asta e ce contează. Mai departe, o repet, ce spun oamenii în relaţia dintre ei, e mai puţin important. Nu e la ce ar trebui să fim atenţi acum, ci care sunt deciziile”.

