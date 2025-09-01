Guvernul Bolojan şi-a asumat răspunderea pentru Pachetul II de austeritate

Guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al Parlamentului pe cinci proiecte esențiale, care vizează pensiile magistraților, reforma sistemului de sănătate, reorganizarea companiilor publice, restructurarea autorităților de reglementare și introducerea unor măsuri fiscale pentru combaterea evaziunii și creșterea veniturilor locale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în plenul Parlamentului, la asumarea răspunderii pe primul pachet privind reforma pensiilor speciale, că nu va vinde iluzii şi speranţe deşarte şi atâta timp cât va avea sprijinul colegilor din Cabinet şi a Parlamentului, va merge înainte

”Voi continua să spun oamenilor adevărul, fără să cosmetizez realitatea, nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte. Atât timp cât voi avea sprijinul colegilor mei din cabinet şi al dumneavoastră, la nivel de Parlament, voi merge înainte cu încredere în ţara noastră şi în viitorul ei”, a spus premierul, potrivit news.ro.

„Le mulţumesc românilor pentru rădare şi încredere“

Ilie Bolojan a declarat că în urmă cu lună şi jumătate a trecut, cu sprijinul Parlamentului, primul pachet de măsuri destinat reducerii deficitului bugetar şi restabilirii încrederii internaţionale în economia României. Acesta a inclus măsuri nepopulare, dar necesare, pe care le-a avut de suportat întreaga ţară. Le mulţumesc românilor pentru rădare şi încredere, pentru că au înţeles situaţia în care ne aflăm şi nevoia unor măsuri radicale rapide”, a spus şeful Executivului.

El a arătat că, aşa cum a mai spus, în situaţii excepţionale, e necesar să venim cu măsuri excepţionale.

”Plătim astăzi preţuri multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realităţile bugetare, nu ne-am încasat venitorile, am cheltuit prea mult şi am început investiţii fără să avem fonduri să le terminăm. Nu am spus adevărul, de frică să nu speriem oamenii sau, în context electoral, să nu pierdem voturi, să nu supărăm aleşii locali, să mulţumim activul de partit. Dar tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că am învăţat lecţia primită la ciclurile recente de votare”, a afirmat Bolojan.

„Nu e vreme nici de lamentări, nici de vânătoare de vrăjitoare”

”Prea mult au fost confundate bunele noastre intenţii cu performanţa. Unii au crezut că este suficient să înceapă proiecte şi au făcut cheltuieli azi, fără să se gândească la ziua de mâine. Nu mă feresc să spun aceste lucruri, dar nu e vreme nici de lamentări, nici de vânătoare de vrăjitoare”, a adăugat premierul.

Premierul a subliniat că trebuie să trecem la acţiune pentru a corecta nedreptăţile şi a face curăţenie.

