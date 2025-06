Apelul lui Bolojan după eșecul negocierilor: „Nu mai putem continua așa”

Ilie Bolojan, liderul interimar al PNL, a scris, sâmbătă pe Facebook, că deficitul bugetar mare nu mai poate fi susținut și că România nu mai poate continua așa, pentru că am ajunge să nu mai fim împrumutați și am intra în incapacitate de plată.

Redăm mai jos postarea lui Ilie Bolojan:

”Deficitul bugetar, diferența dintre cheltuielile și veniturile statului, este o mare problemă a României. De mai mulți ani, statul cheltuie mult mai mult decât încasează.

Așa am ajuns ca anul trecut să avem cel mai mare deficit bugetar din țările europene, de 9,3% din Produsul Intern Brut al României (graficul alăturat), practic din tot ce se produce in țară. Această cifră nu spune direct cât de mult cheltuim față de veniturile pe care le încasăm din impozite și taxe.

De exemplu, anul trecut am încasat 575 de miliarde lei și am cheltuit 727 de miliarde, cu 152 de miliarde în plus (ultimele coloane din grafic). Această diferența a fost acoperită, an de an, din împrumuturi contractate de guvern, iar în fiecare an creditele au fost tot mai mari. Nu mai putem continua așa, pentru că am ajunge să nu mai fim împrumutați și am intra în incapacitate de plată.”

Citeşte şi: Restricții de circulație, în acest weekend, pe Drumul Expres Craiova – Pitești