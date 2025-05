Mesaj al lui Ilie Bolojan, la final de mandat ca președinte interimar

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, la câteva minute după ce Nicușor Dan a terminat de rostit jurământul de învestire ca președinte în Parlamentul României, Ilie Bolojan a mulțumit luni echipei de la Administrația Prezidențială.

„În prima parte a zilei, am trecut prin birourile Administrației Prezidențiale pentru a le mulțumi colegilor pentru colaborarea pe care am avut-o în cele 100 de zile de interimat la Cotroceni. În orice instituție sau companie, în sectorul public sau în cel privat, în spatele fiecărui proiect, în spatele fiecărui om care reprezintă instituția sau compania, există mulți oameni care lucrează fără să fie văzuți și fără de care proiectele nu pot fi realizate. Iar noi, cei din față, nu am putea fi ceea ce suntem fără sprijinul lor.

Tot ceea ce s-a realizat în această perioadă la Administrația Prezidențială este rezultatul muncii acestei echipe, al profesioniștilor din toate direcțiile și structurile, de la consilierii prezidențiali și cei de stat, la specialiștii din fiecare departament, la colegii de la Muzeu și de la Administrativ.

Pentru mine a fost un privilegiu să lucrez cu această echipă și să cunosc oameni care își fac datoria fără să fie văzuți, de multe ori în condiții de salarizare modeste. Le-am mulțumit tuturor pentru ceea ce am reușit să realizăm împreună în această perioadă. Respect!”, a scris Ilie Bolojan în mesajul postat pe Facebook.

