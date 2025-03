(VIDEO) Haos în București după respingerea candidaturii lui Georgescu

Haos în București după ce candidatul de extremă-dreapta Călin Georgescu a fost respins la cursa prezidențială.

Haosul a izbucnit în capitala României duminică seara, când susținătorii înfuriați ai populistului de extremă dreapta Călin Georgescu au protestat împotriva deciziei organului electoral de a-și respinge candidatura la alegerile prezidențiale. El a câștigat primul tur al cursei de anul trecut înainte ca o instanță superioară să anuleze alegerile.



Georgescu, de 62 de ani, și-a depus candidatura vineri în capitală, București. Biroul Electoral Central (BEC) a avut la dispoziție 48 de ore să îl înregistreze sau să îl respingă.



În decizia sa, BEC a citat decizia Curții Constituționale a țării de anul trecut de a anula alegerile, argumentând că acestea au fost dispuse din cauza „nerespectării de către candidat a regulamentelor electorale”.



„Ar fi inacceptabil ca procesul electoral reluat să considere aceeași persoană ca fiind eligibilă pentru președinție”, a spus BEC. Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Constituțională în termen de 24 de ore.

Reacții virulente

Sute de protestatari s-au adunat în fața sediului BEC pentru a-și exprima furia față de decizia sa, mulți fluturând steaguri românești și scandând: „Ultima soluție este o altă revoluție!” Unii protestatari au aruncat cu pietre de pavaj sparte și alte obiecte către zecile de polițiști trimiși în zonă, au răsturnat o mașină de știri și au incendiat un tufiș.

Georgescu a reacționat duminică la decizia numind-o „o lovitură directă pentru inima democrației la nivel mondial!”, potrivit AP News.

„Mi-a mai rămas un mesaj! Dacă va cădea democrația în România, întreaga lume democratică va cădea! Acesta este doar începutul. Este atât de simplu!” a spus într-o postare pe X. „Europa este acum o dictatură, România este sub tiranie!”



Respingerea candidaturii lui Georgescu de către BEC a venit după ce Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur cu două zile înainte de scrutinul din 8 decembrie, după ce au apărut acuzații conform cărora Rusia a derulat o campanie online coordonată de promovare a străinului, care a candidat ca independent.

Decizia fără precedent a curții a aruncat Uniunea Europeană și țara membră NATO într-o criză politică prelungită.

Anchetă penală împotriva lui Georgescu

Luna trecută, procurorii au demarat o anchetă penală împotriva lui Georgescu, acuzându-l de „instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale”, susținere a grupărilor fasciste și false declarații de finanțare a campaniei electorale și dezvăluiri de bunuri.



Înainte de alegerile din 24 noiembrie, Georgescu, care se află sub control judiciar și a negat în repetate rânduri orice faptă greșită, a sondat cu o singură cifră și a declarat zero cheltuieli de campanie. Au apărut rapid acuzații de încălcări electorale și ingerință rusă. Moscova a negat că s-a amestecat în alegeri.



Georgescu l-a lăudat pe președintele rus Vladimir Putin și a pus sub semnul întrebării statulitatea Ucrainei, dar spune că nu este pro-rus.



Primul tur al reluării este programat pentru 4 mai. Dacă niciun candidat nu câștigă mai mult de 50% din buletine de vot, va urma un tur de scrutin pe 18 mai. Termenul limită pentru depunerea candidaturii prezidențiale este 15 martie la miezul nopții.

George Simion: Un nou abuz și o continuare a loviturii de stat

George Simion, liderul Alianței de extremă dreapta pentru Unitatea Românilor, care a susținut oferta lui Georgescu, a reacționat duminică la decizia BEC, numind-o „un nou abuz și o continuare a loviturii de stat”.

„Jos Ciolacu, jos dictatorii!” a spus el într-o postare pe Facebook, referindu-se la premierul Marcel Ciolacu.



De când România a anulat alegerile, Georgescu a devenit o cauză celebră în rândul extremei drepte, cu sprijin venit din partea unor personalități proeminente precum vicepreședintele SUA JD Vance și Elon Musk, care au criticat ambii ferm România pentru anularea votului.



Musk a reacționat la decizia BEC într-o repostare a știrilor pe X, spunând: „Este o nebunie!”



Și-a depus vineri candidatura în calitate de independent sub sloganul campaniei „România cinstită”. BEC și-a înregistrat candidatura duminică.



Crin Antonescu, candidatul comun la președinție susținut de coaliția de guvernare a României – formată din Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal și micul partid de etnie maghiară UDMR – și-a înregistrat candidatura duminică.

