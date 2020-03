Orban: 28 iunie, data cea mai probabilă pentru alegerile locale

Premierul interimar, Ludovic Orban, a anunțat marți seara, în timpul ședinței de Guvern că 28 iunie, data cea mai probabilă pentru alegerile locale.

Decizia a fost luată de primul ministru în urma consultărilor pe care le-a avut împreună cu liderii celorlalte partide, la Palatul Victoria.

Orban a precizat că PSD nu a participat la consultări.

„În urma unei analize pe care am făcut-o, a rezultat ca cea mai probabilă dată, data de 28 iunie. Față de discuțiile noastre anterioare care dădeau ca dată probabilă 14 iunie, am luat în calcul mai multe argumente legate de derularea campaniei după creșterea temperaturilor astfel încât, în funcție de prognozele de evoluție a epidemiei, să avem un impact minim asupra campanei. Am ținut cont și de examenul de capacitate, de bacalaureat (…) care s-ar finaliza până în data de 28”, a spus Orban.

Președintele PNL a criticat PSD pentru că nu a participat la consultările de la Palatul Victoria: „PSD a arătat că e un partid care nu înțelege democrația nici atunci când i se oferă ocazia să beneficieze de un comportament democratic al unui partid de guvernământ și nu a fost prezent.”