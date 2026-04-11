Trump promite că va sprijini economic Ungaria dacă Orban câștigă alegerile

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că va sprijini economia Ungariei în cazul în care aliatul său, premierul în funcție Viktor Orban, va câștiga alegerile parlamentare programate duminică, potrivit AFP, relatează Agerpres.

„Administraţia mea este pregătită să folosească întreaga putere economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, aşa cum am făcut-o pentru marii noştri aliaţi în trecut, în cazul în care prim-ministrul Viktor Orban şi poporul maghiar vor avea nevoie”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Preşedintele SUA a adăugat că este „entuziasmat” de ideea de a „investi în prosperitatea viitoare care va fi generată de menţinerea la conducere a lui Orban.”

Citeşte şi: Premierul britanic, Keir Starmer: Rămânerea în NATO este în interesul superior al SUA