Răspunsul lui Pedro Sanchez după amenințările lui Trump la adresa Spaniei: „Nu războiului“

Premierul spaniol Pedro Sánchez a răspuns amenințărilor lui Donald Trump de a întrerupe comerțul dintre cele două țări din cauza opoziției Madridului față de bombardarea Iranului. Într-un mesaj televizat transmis miercuri dimineață, Sánchez spune că poziția guvernului ar putea fi rezumată în cuvintele “no to war” (nu războiului – n.r.).

El cere să nu se repete greșelile trecutului referindu-se la invazia Irakului din 2003, despre care spune că nu și-a atins obiectivele, a creat nesiguranță și a înrăutățit viața multor oameni, scrie BBC.

Sánchez spune că atacurile asupra Iranului ar putea avea un impact economic similar pentru milioane de oameni obișnuiți, iar guvernul analizează măsuri pentru a contracara acest lucru.

Donald Trump, a spus marți că vrea „să întrerupă toate relațiile comerciale“ cu Spania

Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți că vrea „să întrerupă toate relațiile comerciale” cu Spania, după ce a acuzat Madridul că blochează accesul SUA la bazele militare spaniole. La o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, președintele SUA a afirmat că i-a dat instrucțiuni secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să „înceteze” relațiile cu Spania, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul.

Spania a declarat public că nu va permite utilizarea bazelor Rota și Moron pentru atacuri asupra Iranului

„Spania s-a comportat îngrozitor. Vom întrerupe toate relațiile comerciale cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a spus Trump.

Spania a declarat public că nu va permite utilizarea bazelor Rota și Moron pentru atacuri asupra Iranului, argumentând că „orice activitate trebuie să se încadreze în acordurile existente și în dreptul internațional”.

UE, „pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele

Uniunea Europeană a declarat miercuri că este „pregătită să reacţioneze” pentru a-şi apăra interesele şi pe cele ale statelor sale membre în faţa ameninţărilor comerciale ale preşedintelui american Donald Trump la adresa Spaniei, relatează AFP.

„Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE”, a declarat un purtător de cuvânt.

„UE şi SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important”

„UE şi SUA au încheiat anul trecut un acord comercial important”, iar Comisia „se aşteaptă ca Statele Unite să îşi respecte pe deplin angajamentele”, a adăugat purtătorul de cuvânt, reafirmând în acelaşi timp că Europa „va continua să depună eforturi pentru a stabili relaţii comerciale transatlantice stabile, previzibile şi reciproc avantajoase”.

