NATO interceptează o rachetă iraniană îndreptată spre Turcia

Turcia a anunțat că sistemele de apărare aeriană ale NATO au doborât o rachetă lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc.

Potrivit directorului de comunicare al președinției turce, racheta a traversat spațiul aerian al Irak și al Siria înainte de a fi interceptată în apropierea regiunii Hatay, în sudul Turciei.

Fără victime, dar tensiuni în creștere

Autoritățile au precizat că un fragment din racheta interceptoare a căzut într-o zonă deschisă din sudul țării.

Nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit CNN.

Incidentul marchează, potrivit informațiilor disponibile, prima interceptare a unei rachete iraniene de către NATO, îndreptată spre spațiul aerian al unui stat membru, de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu în weekend.

Evenimentul are loc pe fondul escaladării confruntărilor dintre Israel și Iran, care au generat temeri privind extinderea conflictului la nivel regional și implicarea directă a alianțelor militare internaționale.

