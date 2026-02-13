Donald Trump revocă decizia istorică privind gazele cu efect de seră: SUA schimbă radical politica climatică

Președintele SUA, Donald Trump, a anulat o hotărâre științifică esențială adoptată în timpul administrației Barack Obama, care a stat la baza politicilor federale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Așa-numita „constatare privind pericolul”, emisă în 2009 de Environmental Protection Agency (EPA), stabilea că șase gaze majore – inclusiv dioxidul de carbon și metanul – reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică. Această decizie a devenit fundamentul juridic pentru reglementarea emisiilor în transport, energie, industrie și aviație.

🚗 Casa Albă: „Cea mai mare dereglementare din istoria Americii”

Administrația Trump susține că eliminarea acestei decizii va reduce costurile pentru producătorii auto cu aproximativ 2.400 de dolari per vehicul și va genera economii totale de peste 1 trilion de dolari.

Într-un discurs susținut în Biroul Oval, Trump a calificat hotărârea din 2009 drept „o politică dezastruoasă din era Obama” care a afectat industria auto și a crescut prețurile pentru consumatori.

🌍 Reacția lui Obama și avertismentul ecologiștilor

Fostul președinte Barack Obama a reacționat rar, dar ferm, afirmând că abrogarea măsurii îi va face pe americani „mai puțin în siguranță și mai puțin sănătoși”.

Organizațiile de mediu avertizează că impactul ar putea fi sever. Potrivit Fondului de Apărare a Mediului, eliminarea standardelor ar putea duce la:

până la 58.000 de decese premature suplimentare,

aproximativ 37 de milioane de atacuri de astm în plus,

costuri suplimentare cu combustibilul estimate la 1,4 trilioane de dolari.

⚖️ Urmează o bătălie juridică majoră

Experții anticipează procese rapide din partea statelor și organizațiilor non-profit, potrivit BBC. Unii juriști cred că administrația Trump urmărește o confruntare directă la Supreme Court of the United States, pentru a obține o decizie definitivă.

Dacă instanța supremă ar valida anularea, o viitoare administrație prezidențială nu ar mai putea reveni asupra deciziei fără o nouă lege adoptată de Congres.

🔬 Controversa științifică

Un raport recent comandat de United States Department of Energy a pus sub semnul întrebării consensul științific privind influența umană asupra încălzirii globale. Însă mai mulți experți susțin că grupul de lucru a fost format din cercetători sceptici și că raportul este inexact.

Un judecător federal a stabilit deja că formarea echipei a încălcat legea.

📌 Concluzie

Decizia marchează una dintre cele mai radicale schimbări ale politicii climatice americane din ultimele decenii și ar putea redefini raportul dintre economie, sănătate publică și protecția mediului în SUA.

Rămâne de văzut dacă instanțele vor valida această schimbare sau dacă lupta juridică va prelungi incertitudinea pentru industrie și pentru politicile climatice globale.

Citește și: