Se scumpește promovarea orașului Craiova în revista Wizz Air

Primăria Craiova mai adaugă 10.215 de lei pentru a promova orașul în revista tipărită a companiei aeriene Wizz Air. Prima procedură de achiziție a fost anulată pentru că nu s-a depus nicio ofertă, drept urmare primăria reia licitația. Prețul crește de la 203.563 de lei la 213.778 de lei.

Wizz Air

În urmă cu două săptămâni, potrivit unui anunț de achiziție publică primăria punea la bătaie aproximativ 40.000 de euro (aproximativ 203.563 lei) din bugetul local pentru a promova orașul în revista tipărită a companiei aeriene Wizz Air, Campania de promovare era planificată în revista catalog oferită pasagerilor la bordul aeronavelor Wizz Air și vizează cinci ediții diferite pe parcursul anului 2026.

Achiziția a fost anulată pentru că nu s-a depus nicio ofertă.

La a doua strigare

Procedura fiind reluată în data de 12.02.2026, dar cu un preț crescut, de la 203.563 de lei la 213.778 de lei., adică valoarea sare acum la 41.911, de euro. Condițiile sunt aceleași, primăria își propune ca turiștii și potențialii investitori să afle despre atracțiile și facilitățile orașului în timp ce călătoresc. Revista Wizz Air este cunoscută pentru vizibilitatea pe care o oferă destinațiilor prezentate, având milioane de cititori la nivel internațional în fiecare ediție.

Această strategie de promovare nu este singulară în anii anteriori: autoritățile locale au folosit pe rând și alte mijloace de marketing complementare cu scopul de a crește notorietatea Craiovei ca destinație turistică și de afaceri în ultimii ani.

În acest sens, municipalitatea craioveană încearcă pentru a doua oară ca să găsească o firmă, potrivit anunțului de achiziție postat pe site-ul primăriei, care să publice articole în cinci ediţii ale acestui catalog. Fiecare apariție ne va costa, așadar, 42.755 de lei.

“Se achizitioneaza, pentru anul 2026, servicii de promovare prin intermediul revistei-catalog Wizz Air tiparit a (5 editii – aprilie/mai, iunie/iulie, august/septembrie, octombrie/noiembrie, decembrie 2026)”, se spune în anunț.

Data limită de depunere a ofertelor este 18.02.2026.