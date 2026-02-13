Cancelarul Merz: „Ordinea internațională bazată pe reguli nu mai există”

Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de securitate de la München cu un mesaj dur despre mediul de securitate global. El a spuns că evenimentele recente au pus capăt ceea ce el a numit „o lungă vacanță de la istoria mondială”, potrivit Politico.

Schimbarea semnalează o revenire la politica puterii și la conflict drept cadru definitoriu pentru politica europeană, stabilind tonul pentru accentul Conferinței pe descurajare, cheltuieli de apărare și concurență geopolitică.

Intervenția vine după ce un nou sondaj realizat de POLITICO a revelat că izbucnirea celui de-al treilea război mondial este considerată mai probabilă decât improbabilă în următorii cinci ani în țările NATO, inclusiv America, Franța și Marea Britanie.

Merz: Ordinea internațională nu este „în curs de distrugere”, ci „nu mai există”

Cancelarul german a afirmat că, contrar sloganului conferinței, ordinea internațională nu este „în curs de distrugere”, ci „nu mai există”.

El a emis, de asemenea, un avertisment cu privire la ascensiunea Chinei, care „în câțiva ani” ar putea ajunge la nivelul Statelor Unite în ceea ce privește puterea militară. Merz a declarat: „„Pretenția Statelor Unite la leadership a fost contestată și, posibil, pierdută”.”.

„UE poate încă să-și modeleze soarta și rolul în revenirea la politica marilor puteri“

UE poate încă să-și modeleze soarta și rolul în revenirea la politica marilor puteri, a subliniat cancelarul german Friedrich Merz în discursul său de deschidere. „Sarcina noastră principală ca europeni și germani este să acceptăm această nouă realitate astăzi”, a spus el. „Asta nu înseamnă că o acceptăm ca pe un destin inevitabil.”

Comentariile vin în urma unui consiliu informal al liderilor UE, în contextul în care guvernele continentului se străduiesc să elaboreze o strategie coerentă pentru a rămâne competitive și a revitaliza sectoarele industriale.

Merz a susținut că Europa nu reușește să-și transforme ponderea economică în putere geopolitică, menționând că, în timp ce PIB-ul Rusiei este de aproximativ 2 trilioane de euro, economia Uniunii Europene este de aproximativ zece ori mai mare. „Cu toate acestea, Europa nu acționează de zece ori mai puternic”, a spus el, considerând această diferență ca fiind o slăbiciune strategică fundamentală pentru continent.

Merz: „Am discutat cu Emmanuel Macron despre descurajarea nucleară europeană”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron despre posibilitatea unei descurajări nucleare europene.

„Am discutat cu Emmanuel Macron despre descurajarea nucleară europeană”, a declarat Merz la Conferința de securitate de la München, abordând una dintre cele mai sensibile dezbateri din arhitectura de securitate a Europei.

Comentariul face referire la discuțiile în curs despre modul în care Europa ar putea să-și consolideze protecția strategică în contextul incertitudinii privind garanțiile de securitate pe termen lung ale SUA. Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.

S-a creat o „diviziune profundă” între Europa și SUA sub impulsul mișcării MAGA

Friedrich Merz a declarat că s-a creat o „diviziune profundă” între Europa și SUA, făcând referire la diferențele tot mai mari în materie de politică și comerț.

„Războaiele culturale din SUA nu sunt ale noastre. Și noi nu credem în tarife și protecționism, ci în comerțul liber”, a declarat cancelarul german la Conferința de securitate de la München.

Remarcile au marcat o descriere deosebit de directă a tensiunilor transatlantice actuale, în contextul în care liderii europeni se pregătesc pentru o relație economică mai conflictuală cu Washingtonul.

Merz a afirmat că s-a creat o „prăpastie” culturală „între Europa și Statele Unite”, sub impulsul mișcării MAGA (Make America Great Again) a președintelui american Donald Trump.

„Vicepreședintele JD Vance a spus acest lucru acum un an, aici, la München. Avea dreptate în descrierea” diferendelor dintre Statele Unite și Europa, a declarat cancelarul.

